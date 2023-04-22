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Миколенко выйдет в старте Эвертона на матч с Кристал Пэлас
Второй матч в основе подряд
Getty Images / Global Images Ukraine
"Эвертон" опубликовал состав на матч 32-го тура АПЛ против "Кристал Пэлас". Виталий Миколенко сыграет в основе "ирисок".
Это второй матч в стартовых 11-ти для украинца подряд. Крайний защитник выходил в прошлом туре против "Фуллхэма" (1:3). 23-летний фуллбек получил желтую карточку в том матче.
Поединок начнется в 17:00. "Эвертону" необходимо набирать очки, так как команда Шона Дайса идет на 17-месте. У "ирисок" поровну очков с 18-м "Ноттингемом".
В этом сезоне Миколенко провел за "Эвертон" 31 поединок. В среднем украинец проводит на поле 77 минут.
TEAM NEWS! ????— Everton (@Everton) April 22, 2023
DCL starts as we make two changes for #CRYEVE! ???? pic.twitter.com/atpi6ZZoIY
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