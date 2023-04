АПЛ. Долгожданная победа Лестера, ничья Эвертона с Пэлас

“Лестер” не мог победить в чемпионате в девяти турах, и в скатился в зону вылета. В первом матче с новым тренером Дином Смитом “лисы” проиграли “Манчестер Сити”, пропустив три гола за первые 25 минут. Ладно, против “горожан” мало кто ожидал хорошего от результата от Смита и “Лестера”, совсем другое – домашняя игра против “Вулверхэмптона”, конкурента в борьбе за выживание.

И “Лестер” ее выиграл. Не без проблем. На тринадцатой минуте Тилеманс потерял мяч на ровном месте, позволив обократь себя Лемина, а в ворота Иверсена мяч отправил Кунья.

Но “Лестер” не посыпался после такого неприятного гола. Команда Смита сохраняла концентрацию, и на 34-й минуте хозяева провели стремительную контратаку, в завершающей фазе которой кипер “вулвз” Са сбил Варди в своей штрафной. Одиннадцатиметровый точно исполнил Ихеаначо.

Второй тайм команды провели в тяжелой борьбе, мешая друг другу играть в футбол. И все настойчивость “Лестера” возобладала. Кристиансен выполнил прострел с фланга, а точный удар выполнил Кастань. 2:1 – эта победа позволила “Лестеру” подняться из зоны вылета.

FULL-TIME Leicester 2-1 Wolves



The Foxes come from behind to secure a vital victory through goals from Kelechi Iheanacho and Timothy Castagne#LEIWOL pic.twitter.com/xFMb4bPmcH — Premier League (@premierleague) April 22, 2023

В нее опустился “Эвертон”, поделивший очки с “Кристал Пэлас”. Шон Дайч наконец-то получил в свое распоряжение форварда, но теперь проблема была в том, что Доминик Калверт-Льюин очень редко получал мяч.

“Кристал Пэлас”, выигравший три предыдущих матча с общим счетом 9:2, чаще создавал что-то, похожее на хорошие шансы, но стопроцентных возможностей у хозяев не было.

После удаления Холгейта, которому очень тяжело было справляться с Айю, “Эвертон” просто играл на 0:0, и добился своего. Ничья на выезде – не худший результат.

FULL-TIME Crystal Palace 0-0 Everton



The ten men of Everton battle through for an away point at Selhurst Park#CRYEVE pic.twitter.com/xqyoM71fNh — Premier League (@premierleague) April 22, 2023

Продлила свою серию без поражений до девяти матчей “Астон Вилла”. “Брентфорд” должен был побеждать в этом матче, но хозяев подводила реализация, и прекрасную игру в ворота демонстрировал Дибу Мартинес. Но чемпион мира из-за травмы был вынужден покинуть поле и “пчелы” все же забили свой гол. Вины Ульсена в нем не было – Мбемо выполнил прострел на дальнюю штангу, а Тоуни опередил Янга.

“Брентфорд” не смог удержать победный счет, что с ним часто случается в последнее время. Неразберихой в штрафной хозяев воспользовался Дуглас Луис – 1:1.

FULL-TIME Brentford 1-1 Aston Villa



Ivan Toney’s 19th #PL goal of the season is cancelled out by Douglas Luiz’s 88th-minute equaliser#BREAVL pic.twitter.com/Cit5wkTKgG — Premier League (@premierleague) April 22, 2023

Чемпионат Англии, 32-й тур

Лондон, “Брентфорд” Коммьюнити Стэдиум”

“Брентфорд” – “Астон Вилла” 1:1

Голы: Тоуни 65 – Дуглас Луис 88

“Брентфорд”: Райя – Хики, Пиннок, Ми, Генри – Йенсен (Дасилва 90+2), Нергор (Онека 46), Янельт (Дамсгор 76) – Мбемо, Тоуни, Шаде (Висса 76)

“Астон Вилла”: Мартинес (Ульсен 46) – Морено (Динь 66), Мингз, Конса, Янг (Чамберс 66) – Дендокер (Траоре 66), Дуглас Луис – Рэмзи, Буэндиа, Макгинн – Уоткинс

Предупреждения: Нергор 23, Шаде 55, Янельт 71 – Янг 29, Дуглас Луис 70

Лондон, “Селхерст Парк”

“Кристал Пэлас” – “Эвертон” 0:0

“Кристал Пэлас”: Джонстон – Уорд, Андерсен, Гэхи, Митчелл – Эзе, Дукуре (Миливоевич 78), Шлупп (Хьюз 71) – Олисе, Эдуар (Матета 71), Айю

“Эвертон”: Пикфорд – Миколенко, Тарковски, Кин, Холгейт – Гейе, Гарнер – Макнил, Ивоби, Грэй (Годфри 81) – Калверт-Льюин (Мопе 90+1)

Предупреждения: Митчелл 27 – Холгейт 37, Калверт-Льюин 63, Холгейт 80

Удаление: Холгейт 80

Лестер, “Кинг Пауэр Стэдиум”

“Лестер” – “Вулверхэмптон” 2:1

Голы: Ихеаначо 37 (пен.), Кастань 75 – Кунья 13

“Лестер”: Иверсен – Кастань, Фас, Сеюнджю, Кристиансен – Тилеманс (Ндиди 67), Сумаре – Тете (Прат 77), Ихеаначо (Менди 85), Дака – Варди (Дьюсбери-Холл 46)

“Вулверхэмптон”: Са – Тоти Гомеш (Нету 84), Килман, Доусон, Семеду – Сарабия (Хван 58), Лемина (Невеш 46), Жоау Гомеш, Нуньеш (Поденсе 81) – Коста (Моутиньо 58), Кунья

Предупреждения: Сумаре 60 – Са 34, Тоти Гомеш 42, Кунья 65