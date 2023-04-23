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Брайтон - МЮ: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Англия
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Полуфинал Кубка Англии

Брайтон - МЮ: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Вчера "Манчестер Сити" оформил выход в финал Кубка Англии и теперь ожидает своего соперника. Он определится в этом матче: "Брайтон" Роберто де Дзерби встречается на "Уэмбли" с "Манчестер Юнайтед". В двух последних матчах "чайки" побеждали "Юнайтед". Но это было еще до начала каденции Роберто де Дзерби. Какой будет дуэль Эрика тен Хага против бывшего наставника "Шахтера"?

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Кубок Англии. Полуфинал. Стадия из одного матча
23 апреля. Начало в 18:30
"Брайтон" - "Манчестер Юнайтед"
Трансляция – канал Setanta Sports на сервисе MEGOGO
Текстовая трансляция - UA-Футбол

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В статье: Брайтон энд Хоув Альбион Манчестер Юнайтед смотреть футбол онлайн
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