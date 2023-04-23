Брайтон - МЮ: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Вчера "Манчестер Сити" оформил выход в финал Кубка Англии и теперь ожидает своего соперника. Он определится в этом матче: "Брайтон" Роберто де Дзерби встречается на "Уэмбли" с "Манчестер Юнайтед". В двух последних матчах "чайки" побеждали "Юнайтед". Но это было еще до начала каденции Роберто де Дзерби. Какой будет дуэль Эрика тен Хага против бывшего наставника "Шахтера"?

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Кубок Англии. Полуфинал. Стадия из одного матча

23 апреля. Начало в 18:30

"Брайтон" - "Манчестер Юнайтед"

Трансляция – канал Setanta Sports на сервисе MEGOGO

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