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Бернли досрочно выиграл Чемпионшип
"Шеффилд Юнайтед" уже не догонит лидера
Фото: BurnleyOfficial
"Бернли" досрочно стал победителем Чемпионшипа. Произошло это за два тура до конца сезона.
В перенесенном матче 38-го тура команда Венсана Компани на выезде обыграла "Блекберн" (1:0). "Бордовые" набрали 95 очков и опережают на 13 пунктов "Шеффилд Юнайтед", у которого еще есть четыре игры. Но догнать лидера уже не сможет даже в теории.
Всего у "Бернли" 27 побед, 14 ничьих и всего лишь 3 поражения.
The title is ours! ????????— Burnley FC (@BurnleyOfficial) April 25, 2023
Waking up winners ???? pic.twitter.com/pNZQ33tQy2— Burnley FC (@BurnleyOfficial) April 26, 2023
The stuff of dreams ???? pic.twitter.com/MstwEYYDh7— Burnley FC (@BurnleyOfficial) April 25, 2023
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