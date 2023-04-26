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Бернли досрочно выиграл Чемпионшип

Англия
(1 голосов)

"Шеффилд Юнайтед" уже не догонит лидера

Бернли досрочно выиграл Чемпионшип

Фото: BurnleyOfficial

Новина українською

"Бернли" досрочно стал победителем Чемпионшипа. Произошло это за два тура до конца сезона.

В перенесенном матче 38-го тура команда Венсана Компани на выезде обыграла "Блекберн" (1:0). "Бордовые" набрали 95 очков и опережают на 13 пунктов "Шеффилд Юнайтед", у которого еще есть четыре игры. Но догнать лидера уже не сможет даже в теории.

Всего у "Бернли" 27 побед, 14 ничьих и всего лишь 3 поражения.

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В статье: Чемпионшип Бернли
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