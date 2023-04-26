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Лэмпард высказался о будущем Маунта в Челси

Англия
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Он не может повлиять на ситуацию с контрактом хавбека

Лэмпард высказался о будущем Маунта в Челси

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард прокомментировал будущее полузащитника Мейсона Маунта в лондонском клубе.

"Новая сделка для него? Это не мое дело. Это будет решение клуба и решение Мэйсона, так что это останется между ними. Нет никаких сомнений, он игрок высшего класса.

Поверьте мне, нелегко играть с топ-игроками рядом, но ему это удалось", - приводит слова Лэмпарда журналист Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что футболистом интересуется "Бавария". В текущей кампании Маунт сыграл в 35-ти поединках, забил 3 гола и отдал 6 результативных передач. Из-за травмы хавбек пропустит остаток сезона. Контракт рассчитан до лета 2024 года.

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В статье: Фрэнк Лэмпард Челси (Лондон) Мейсон Маунт
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