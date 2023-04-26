Лэмпард высказался о будущем Маунта в Челси

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард прокомментировал будущее полузащитника Мейсона Маунта в лондонском клубе.

"Новая сделка для него? Это не мое дело. Это будет решение клуба и решение Мэйсона, так что это останется между ними. Нет никаких сомнений, он игрок высшего класса.

Поверьте мне, нелегко играть с топ-игроками рядом, но ему это удалось", - приводит слова Лэмпарда журналист Фабрицио Романо.