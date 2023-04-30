Кейн сравнялся с Руни по количеству голов в АПЛ

В рамках 34-го тура чемпионата Англии "Ливерпуль" дома побеждает лондонский "Тоттенхэм". Уже на 15-й минуте встречи "мерсисайдцы" побеждали со счетом 3:0.

В концовке первого тайма капитану "шпор" Харри Кейну удалось отыграть один мяч. Таким образом, английский форвард сравнялся по количеству голов в АПЛ с экс-нападающим "Ман Юнайтед" Уэйном Руни. У обоих игроков по 208 мячей.

Рекорд по этому показателю принадлежит Алану Ширеру - у него 260 голов.