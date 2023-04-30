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Кейн сравнялся с Руни по количеству голов в АПЛ
До рекорда Ширера 52 гола
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках 34-го тура чемпионата Англии "Ливерпуль" дома побеждает лондонский "Тоттенхэм". Уже на 15-й минуте встречи "мерсисайдцы" побеждали со счетом 3:0.
В концовке первого тайма капитану "шпор" Харри Кейну удалось отыграть один мяч. Таким образом, английский форвард сравнялся по количеству голов в АПЛ с экс-нападающим "Ман Юнайтед" Уэйном Руни. У обоих игроков по 208 мячей.
Рекорд по этому показателю принадлежит Алану Ширеру - у него 260 голов.
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