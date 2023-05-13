Лэмпард: Мы должны взять на себя ответственность за свои действия, как команда

Главный тренер лондонского "Челси" Фрэнк Лэмпард прокомментировал ничью с "Ноттингем Форест" в рамках 36-го тура АПЛ.

"В первом тайме мы играли медленно. Мяч все время был у нас. А соперник угрожал с помощью навесов, контратак, перехватов, как всегда. Мы ожидали этого, но все же действовали слишком медленно у чужих ворот. Мы вели в счету 2:1, однако затем пропустили длинный заброс.

Мы очень разочарованы тем, что начали первый тайм не так, как вторую половину матча. То, что я сказал своим игрокам в перерыве, только усилило нашу игру. Наша последняя домашняя игра против "Брентфорда" прошла по такому же сценарию - мы потеряли 45 минут.

На счет второго гола соперника? Какой-то случайный заброс в штрафную. Единственной угрозой со стороны "Ноттингема" были стандарты. Но мы должны взять на себя ответственность за свои действия, как команда. Мы не создавали сопернику тех проблем, которые у них были в первом тайме.

Что касается игры Стерлинга, то я очень рад за него, нам нужно больше таких выступлений. Некоторые игроки еще растут, и нам нужно уметь контролировать подобные поединки. Были игры как до, так и после моего назначения, где мы контролируем игру и более 70% владения мячом. Это не имеет большого значения, если вы не реализуете свои моменты. Рахим свои моменты реализовал, нам нужно больше этого", – рассказал коуч "пенсионеров".