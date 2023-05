Ковентри составит компанию Лутону в финале плей-офф за выход в АПЛ

“Лутон” и “Ковентри” еще пять лет назад вместе играли в четвертом дивизионе. Через десять дней обе команды определят между собой третьего участника АПЛ. Иногда футбол преподносит самые неожиданные сюрпризы.

Первый полуфинал между “Мидлсбро” и “Ковентри” закончился нулевой ничьей, и “Боро” был фаворитом в домашней игре. Но команда экс-тренера МЮ Майкла Каррика столкнулась с сильным сопротивлением “Ковентри”. “Небесно-голубые” хорошо действовали без мяча, а на 57-й минуте бразильский нидерландец Густаво Хамер забил единственный мяч в 180-минутном противостоянии. К голу “Ковентри” привела череда ошибок игроков “Боро”, начиная с неудачного выхода кипера Зака Стеффена из своих ворот.

Арбитр Дэвид Кут добавил в конце матча восемь минут, “Мидлсбро” пытался давить до последнего, но “Ковентри” справился со всеми атаками хозяев.

Выход в финал плей-офф – впечатляющий результат работы 53-летнего тренера Марка Робинса, который возглавил “Ковентри” еще в 2017 году, когда клуб выступал в Лиге 2.

“Ковентри Сити” был участником Премьер-лиги до 2001 года, именно за “небесно-голубых” в сезоне 1996/97 выступал Александр Евтушок, первый украинский легионер в истории АПЛ.

Финал плей-офф между “Ковентри Сити” и “Лутон Таун” состоится 27 мая на “Уэмбли”. Игра начнется в 18:45 по киевскому времени.

Чемпионшип, плей-офф, ответный полуфинал. Мидлсбро, “Риверсайд”

“Мидлсбро” – “Ковентри Сити” 0:1 (первый матч 0:0)

Гол: Хамер 57

