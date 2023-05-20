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Борнмут - МЮ: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Англия
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Смотреть онлайн прямую LIVE видеотрансляцию матча чемпионата Англии

Борнмут - МЮ: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: afcb.co.uk

UA-Футбол
Новина українською

Карьера Ильи Забарного в Англии начиналась с трудом: сначала он некоторое время пропустил из-за травмы, потом долго следил за матчами своей команды со скамейки запасных, а сейчас он второй раз подряд выходит в основном составе да еще против "Манчестер Юнайтед". "Дьяволы" ведут активную борьбу за Лигу чемпионов и сейчас занимают последнее проходное, четвертое место. "Борнмут", кажется, уже решил задачу по сохранению прописки в АПЛ, ведь опережает "красную зону" на девять баллов за три тура до финиша. Возможно, именно с этим связана вялая игра против "Кристалл Пэлас" в предыдущем туре и поражение 0:2, когда главный тренер "вишенок" отметил лишь игру украинского защитника.

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Чемпионат Англии 37-й тур
20 мая. Начало в 17:00
"Борнмут" - "Манчестер Юнайтед"
Трансляция – канал Setanta Sports+ на сервисе MEGOGO
Текстовая трансляция - UA-Футбол

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