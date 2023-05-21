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В четвертый раз в истории АПЛ прописку на следующий сезон сохранили все команды, прибывшие из Чемпионшипа
Второй раз за пять лет
Getty Images/Global Images Ukraine
Во вчерашнем матче против "Арсенала" "Ноттингем" гарантировал себе место вне зоны вылета в текущем сезоне АПЛ. Таким образом, все команды, поднявшиеся из Чемпионшипа, не вернулись обратно во второй дивизион Англии.
На данный момент "Фулхэм" находится на 10 месте, "Борнмут" занимает 14 позицию, а "Ноттингем" идет на 16 строчке.
В последний раз все три команды из Чемпионшипа сохраняли прописку в АПЛ в сезоне 2017/2018 (“Ньюкасл”, “Хаддерсфилд”, “Брайтон”). В общем, такой случай произошел четыре раза – еще в сезонах 2001/02 (“Фулхэм”, “Блэкберн” и “Болтон”) и 2011/12 (“Суонси”, “Норвич” и КПР).
Отметим, что на данный момент известно о вылете только одной команды – “Саутгемптона”. "Лестер", "Лидс" и "Эвертон" продолжают бороться за выживание. Из них в следующем сезоне АПЛ останется только один коллектив.
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