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Главный тренер Саутгемптона летом покинет клуб
Команда вылетела в Чемпионшип
Фото: southamptonfc
Главный тренер "Саутгемптона" Рубен Сельес покинет занимаемый пост по окончании нынешнего сезона. Об этом сообщает пресс-служба "святых".
Его контракт заканчивается 30 июня. Клуб объявил, что не будет продлевать сотрудничество. Свой последний поединок во главе команды он проведет в 38-м туре АПЛ. "Саутгемптон" примет 28 мая "Ливерпуль".
В феврале 2023 года Сельес был утвержден полноправным наставником английской команды. До этого он несколько месяцев исполнял обязанности главного тренера, а также работал ассистентом в штабе Ральфа Хазенхюттля.
Напомним, что "Саутгемптон" уже понизился в классе. Следующий сезон команда проведет в Чемпионшипе.
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