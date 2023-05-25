Главный тренер Саутгемптона летом покинет клуб

Главный тренер "Саутгемптона" Рубен Сельес покинет занимаемый пост по окончании нынешнего сезона. Об этом сообщает пресс-служба "святых".

Его контракт заканчивается 30 июня. Клуб объявил, что не будет продлевать сотрудничество. Свой последний поединок во главе команды он проведет в 38-м туре АПЛ. "Саутгемптон" примет 28 мая "Ливерпуль".

В феврале 2023 года Сельес был утвержден полноправным наставником английской команды. До этого он несколько месяцев исполнял обязанности главного тренера, а также работал ассистентом в штабе Ральфа Хазенхюттля.

Напомним, что "Саутгемптон" уже понизился в классе. Следующий сезон команда проведет в Чемпионшипе.