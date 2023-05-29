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Холанд – лучший бомбардир АПЛ сезона 2022/23
Со своей первой попытки Эрлинг забирает "Золотую бутсу"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера, 28 мая прошли матчи заключительного тура АПЛ сезона 2022/23.
По серьезному за "Золотую бутсу" до конца чемпионата боролись лишь двое: нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд и капитан "Тоттенхэма" Харри Кейн. Несмотря на то, что норвежец не участвовал в матче против "Брентфорда" (прим. – заменял Альварес), а англичанин отличился голом в ворота "Лидса", лучшим бомбардиром этой кампании АПЛ стал именно Холанд.
После завершения всех туров Эрлинг имеет на своем счету 36 голов, а Харри - 30. Тройку лучших замыкает Айвен Тони из "Брентфорда" - у 27-летнего форварда 20 точных выстрелов в этом сезоне английского первенства.
22-летний Холанд перешел в состав команды Пепа Гвардиолы прошлым летом из дортмундской "Боруссии" и с первой попытки забрал "Золотую бутсу" в Англии.
В прошлом сезоне лучшими снайперами АПЛ стали: вингер "Ливерпуля" Мохамед Салах (23 гола) и форварда "Тоттенхэма" Сон Хын Мин (тоже 23 мяча).
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