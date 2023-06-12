Аякс может отказаться от трансфера игрока Челси из-за его поездки в Москву

Поездка Хакима Зиеша в Россию для участия в выставочном матче и встречи с Квинси Промесом, которому ранее было предъявлено обвинение в незаконном обороте наркотиков, вероятно, заставит амстердамский "Аякс" отказаться от возвращения марокканца в клуб. Об этом сообщил журналист Майк Вервей.

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Львовские "Карпаты" провели параллель между действиями Зиеша и его родной страны. Январь 2023-го: Марокко – первая африканская страна, которая прислала военную помощь Украине в войне против российских оккупантов; июнь 2023-го: марокканский футболист Хаким Зиеш посетил Москву, чтобы развлечь россиян. Также "львы" спросили у Хакима: "Зиеш, какие на вкус кровавые российские рубли?".

January 2023: Morocco became first African country that send military help for Ukraine in war against russian occupiers

June 2023: Moroccan footballer Hakim Ziyech visit russian capital – moscow to entertain russians.



Brave new world ???? pic.twitter.com/aFMtOKriuB — ФК Карпати Львів (@KarpatyLvivFC) June 9, 2023

СМИ сообщают, что у Зиеша нет будущего в "Челси" Почеттино. За 3 полных сезона в Лондоне Хаким сыграл за "синих" 105 матчей, забил 14 голов и отдал 13 ассистов.