Поездка Хакима Зиеша в Россию для участия в выставочном матче и встречи с Квинси Промесом, которому ранее было предъявлено обвинение в незаконном обороте наркотиков, вероятно, заставит амстердамский "Аякс" отказаться от возвращения марокканца в клуб. Об этом сообщил журналист Майк Вервей.

Львовские "Карпаты" провели параллель между действиями Зиеша и его родной страны. Январь 2023-го: Марокко – первая африканская страна, которая прислала военную помощь Украине в войне против российских оккупантов; июнь 2023-го: марокканский футболист Хаким Зиеш посетил Москву, чтобы развлечь россиян. Также "львы" спросили у Хакима: "Зиеш, какие на вкус кровавые российские рубли?".

January 2023: Morocco became first African country that send military help for Ukraine in war against russian occupiers

June 2023: Moroccan footballer Hakim Ziyech visit russian capital – moscow to entertain russians.



