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Аякс может отказаться от трансфера игрока Челси из-за его поездки в Москву

Англия
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Кстати, есть реакция украинского клуба на событие

Аякс может отказаться от трансфера игрока Челси из-за его поездки в Москву

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Поездка Хакима Зиеша в Россию для участия в выставочном матче и встречи с Квинси Промесом, которому ранее было предъявлено обвинение в незаконном обороте наркотиков, вероятно, заставит амстердамский "Аякс" отказаться от возвращения марокканца в клуб. Об этом сообщил журналист Майк Вервей.

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Львовские "Карпаты" провели параллель между действиями Зиеша и его родной страны. Январь 2023-го: Марокко – первая африканская страна, которая прислала военную помощь Украине в войне против российских оккупантов; июнь 2023-го: марокканский футболист Хаким Зиеш посетил Москву, чтобы развлечь россиян. Также "львы" спросили у Хакима: "Зиеш, какие на вкус кровавые российские рубли?".

СМИ сообщают, что у Зиеша нет будущего в "Челси" Почеттино. За 3 полных сезона в Лондоне Хаким сыграл за "синих" 105 матчей, забил 14 голов и отдал 13 ассистов.

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В статье: Челси (Лондон) Хаким Зиеш Квинси Промес война с россией
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Источник:
fcupdate.nl

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Комментарии (1)
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kalan-86 (Анкара)
12.06.2023 в 15:24
Нехай вже валить з Челсі, щоб Мудрику не доводилось зайвий раз навіть вітатись з цим мотлохом.
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