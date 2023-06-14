Челси не будет покупать голкипера, несмотря на слухи. Почеттино видит в Кепе основного вратаря

Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино не видит необходимости в покупке нового голкипера. Аргентинского специалиста устраивает Кепа Аррисабалага в роли первого номера "синих".

Почеттино не хочет, чтобы "Челси" покупал ни Андре Онану ("Интер"), ни Роберта Санчеса ("Брайтон"), об интересе к которым СМИ сообщали раньше. Сейчас у клуба другие приоритеты на трансферном рынке.

При этом "Челси" готов расстаться с Эдуаром Менди, если игрок сам того захочет и клуб получит соответствующее трансферное предложение. Если это случиться, в клубе будут искать нового резервного голкипера.

В этом сезоне Кепа провел за "Челси" 39 матчей, 12 из которых отстоял "на сухо". Испанец выдавил Менди из основы "Челси" ещё во второй половине прошлого сезона, но в этом сезоне окончательно закрепился в "рамке" "синих".