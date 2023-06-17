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Мончи получил руководящую должность в Астон Вилле

Англия
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Функционер будет работать с Унаи Эмери

Мончи получил руководящую должность в Астон Вилле

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Известный испанский функционер Рамон Мончи стал новым президентом "Астон Виллы" по футбольным операциям.

На своей новой должности испанец будет подчиняться владельцам "Астон Виллы" Нассефу Савирису и Уэсу Эденсу, а также тесно сотрудничать с главным тренером Унаи Эмери. Мончи и Эмери ранее уже сотрудничали в "Севильи", когда клуб в течение трех сезонов трижды выиграл Лигу Европы.

В целом Мончи проработал в андалусийском клубе более 20 лет - с ним в должности спортивного директора "Севилья" завоевала все семь трофеев Лиги Европы. В период с 2017 по 2019 он также занимал аналогичную должность в "Роме".

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В статье: Астон Вилла (Бирмингем) Севилья Рома (Рим) Рамон Мончи
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