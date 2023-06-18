Манчестер Юнайтед готов выложить солидную сумму за голкипера Эвертона

"Манчестер Юнайтед" заинтересован в трансфере голкипера "Эвертона" Джордана Пикфорда.

Сообщается, что манкунианцы готовы предложить за 29-летнего англичанина 45 миллионов фунтов стерлингов и бонусы.

Напомним, в прошлом сезоне Джордан Пикфорд провел 37 матчей за "Эвертон" в АПЛ, пропустил 60 мячей и восемь раз отстоял на ноль. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.