  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Манчестер Юнайтед готов выложить солидную сумму за голкипера Эвертона
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Манчестер Юнайтед готов выложить солидную сумму за голкипера Эвертона

Англия
Обновлено
(1 голосов)

Трансфер планируется летом

Манчестер Юнайтед готов выложить солидную сумму за голкипера Эвертона

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Манчестер Юнайтед" заинтересован в трансфере голкипера "Эвертона" Джордана Пикфорда.

Сообщается, что манкунианцы готовы предложить за 29-летнего англичанина 45 миллионов фунтов стерлингов и бонусы.

Напомним, в прошлом сезоне Джордан Пикфорд провел 37 матчей за "Эвертон" в АПЛ, пропустил 60 мячей и восемь раз отстоял на ноль. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.

По теме
yellow-arrow
Тоттенхэм выкупил Деяна Кулусевски у Ювентуса за 30 млн евро
yellow-arrow
Челси предложил Интеру обменять Лукаку на Бареллу
yellow-arrow
Лестер продолжает распродажу. Следующий в очереди - Тимоти Кастань
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Манчестер Юнайтед Джордан Пикфорд Эвертон
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Daily Mail

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Игорь84 (Киев)
18.06.2023 в 12:51
И на кой им английский аналог Де Хеа? Вроде кипера искали какой ногами хорошо играет, не? Звучит новость сомнительно, скорее уже Онана с кризисного (финансово) Интера вытянут...
Ответить
+1
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде