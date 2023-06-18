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Манчестер Юнайтед готов выложить солидную сумму за голкипера Эвертона
Трансфер планируется летом
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Манчестер Юнайтед" заинтересован в трансфере голкипера "Эвертона" Джордана Пикфорда.
Сообщается, что манкунианцы готовы предложить за 29-летнего англичанина 45 миллионов фунтов стерлингов и бонусы.
Напомним, в прошлом сезоне Джордан Пикфорд провел 37 матчей за "Эвертон" в АПЛ, пропустил 60 мячей и восемь раз отстоял на ноль. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.
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Источник:Daily Mail
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Комментарии (1)
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Игорь84 (Киев)
18.06.2023 в 12:51
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