Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Манчестер Юнайтед рассматривает варианты для подписания центрального защитника
В списке фигурируют несколько имен
Getty Images/Global Images Ukraine
Эрик Тен Хаг хочет усилить позицию центрального защитника этим летом. В списке игроков фигурируют Ким Мин Чжэ, Аксель Дисаси и Клером Тодибо.
В случае, если "Бавария" подпишет южнокорейца, "МЮ" рассмотрит защитника "Монако" Дисаси. Относительно трансфера центрбека "Наполи", вчера
"Юнайтед" также неоднократно отправлял своих скаутов следить за Жаном Клером Тодибо, об этом сообщает Фабрицио Романо.
Популярное сейчас
- Вице-чемпион Португалии хочет купить Довбика, - СМИ
- Хорватия - Испания. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию финала Лиги наций
- Непоколебимый Лунин, ПСЖ на перепутье, матчи отбора на Евро. Главные новости за 17 июня
- Зинченко: Некоторым людям в Украине не нравится, что я играл в России, и если честно, мне тоже
- Холанд и Грилиш отжигали в ночном клубе в пижамах Dolce & Gabbana за 2 тысячи фунтов. ФОТО
- Красотки дня. Невероятные вторые половинки игроков Интера. ФОТО