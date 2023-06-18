Манчестер Юнайтед рассматривает варианты для подписания центрального защитника

Эрик Тен Хаг хочет усилить позицию центрального защитника этим летом. В списке игроков фигурируют Ким Мин Чжэ, Аксель Дисаси и Клером Тодибо.

В случае, если "Бавария" подпишет южнокорейца, "МЮ" рассмотрит защитника "Монако" Дисаси. Относительно трансфера центрбека "Наполи", вчера сообщалось , что мюнхенцы почти завершили сделку и заплатят сумму отступных за игрока.

"Юнайтед" также неоднократно отправлял своих скаутов следить за Жаном Клером Тодибо, об этом сообщает Фабрицио Романо.