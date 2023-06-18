  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Манчестер Юнайтед рассматривает варианты для подписания центрального защитника
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Манчестер Юнайтед рассматривает варианты для подписания центрального защитника

Англия
Обновлено
(1 голосов)

В списке фигурируют несколько имен

Манчестер Юнайтед рассматривает варианты для подписания центрального защитника

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Эрик Тен Хаг хочет усилить позицию центрального защитника этим летом. В списке игроков фигурируют Ким Мин Чжэ, Аксель Дисаси и Клером Тодибо.

В случае, если "Бавария" подпишет южнокорейца, "МЮ" рассмотрит защитника "Монако" Дисаси. Относительно трансфера центрбека "Наполи", вчера сообщалось, что мюнхенцы почти завершили сделку и заплатят сумму отступных за игрока.

"Юнайтед" также неоднократно отправлял своих скаутов следить за Жаном Клером Тодибо, об этом сообщает Фабрицио Романо.

По теме
yellow-arrow
Бавария может приобрести Кайла Уокера
yellow-arrow
Томас Парти может покинуть Арсенал
yellow-arrow
Аль-Хилаль пытается перехватить у Барселоны Рубена Невеша
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг Жан-Клер Тодибо Ким Мин Чжэ Аксель Дисаси
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
twitter.com

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде