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Официально: Эдуар Менди – игрок Аль-Ахли
Ещё один игрок переезжает в Саудовскую Аравию
Фото: twitter.com/ChelseaFC
Саудовский "Аль-Ахли" объявил о трансфере вратаря "Челси" Эдуара Менди. Футболист подписал контракт до лета 2026-го.
Маурисио Почеттино не рассчитывал на 31-летнего вратаря, который уступил место в основе Кепе Арриссабалаге.
Менди пришел в "Челси" из "Ренна" в сентябре 2020-го за 24 миллиона евро и стал основным голкипером лондонской команды. Со временем Менди уступил место испанцу, который наоборот набрал форму.
Считалось, что "Челси" не хочет подписывать ещё одного вратаря, но будет искать его, если один из пары Кепа – Менди уйдет.
أسد التيرانجا ????— النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) June 28, 2023
أفضل حارس في العالم ????????
إدوارد ميندي أهلاوي ????????@edou_mendy_#WelcomeMendy pic.twitter.com/IsSMG2IR2S
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