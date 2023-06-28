Официально: Эдуар Менди – игрок Аль-Ахли

Саудовский "Аль-Ахли" объявил о трансфере вратаря "Челси" Эдуара Менди. Футболист подписал контракт до лета 2026-го.

Маурисио Почеттино не рассчитывал на 31-летнего вратаря, который уступил место в основе Кепе Арриссабалаге.

Менди пришел в "Челси" из "Ренна" в сентябре 2020-го за 24 миллиона евро и стал основным голкипером лондонской команды. Со временем Менди уступил место испанцу, который наоборот набрал форму.

Считалось, что "Челси" не хочет подписывать ещё одного вратаря, но будет искать его, если один из пары Кепа – Менди уйдет.