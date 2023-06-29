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Астон Вилла подпишет защитника из бывшей команды Унаи Эмери
Клуб заплатит 35 миллионов фунтов
Фото: twitter.com/pauttorres
"Астон Вилла" согласовала трансфер защитника "Вильярреала" Пау Торреса, сообщает The Guardian. Игрок сборной Испании воссоединится с бывшим главным тренером Унаи Эмери.
Трансфер обойдется "бирмингемцам" в 35 миллионов фунтов.
На защитника также претендовала "Бавария", но в итоге клуб сделал выбор в пользу защитника "Наполи" Ким Мин Чжэ.
В прошлом сезоне Торрес провел за "Вильярреал" 39 поединков и забил 1 гол. Портал Transfermarkt оценивает 26-летнего испанца в 45 миллионов евро.
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