Мэддисон писал в твиттер, что не любит Тоттенхэм, а Бэйла называл обезьяной

Новичок "Тоттенхэма" Джеймс Мэддисон удалил старые твиты про лондонскую команду незадолго до подписания контракта. В прошлом полузащитник не очень лестно отзывался о "шпорах".

"Надеюсь, Луис Суарес сегодня уничтожит "Тоттенхэм", не люблю "шпор"! Особенно эту обезьяну, о которой все говорят!", – написал Джеймс Мэддисон 10-го марта 2013-го.

"Я страстно ненавижу Гарета Бэйла, успокойся, обезьяна. (Джек) Уилшер в 10 раз лучше тебя, шимпанзе", – написал Джеймс 17-го ноября 2012 года.

Прошло несколько лет, но мнение Мэддисона о "Тоттенхэме" не изменилось: "Мой дружище Че Адамс выходит против "Тоттенхэма". Сделай свою работу, бро", – написал Джеймс 29-го января 2015-го.

Напомним, что официально о трансфере стало известно вчера. Полузащитник покинул "Лестер", вылетевший в чемпионшип, за 40 миллионов фунтов.