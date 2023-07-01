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Ман Юнайтед заинтересован в голкипере Интера Онана, однако еще не подавал официальный запрос о трансфере

Англия
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Параллельно Трубин находится в ожидании

Ман Юнайтед заинтересован в голкипере Интера Онана, однако еще не подавал официальный запрос о трансфере

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Jonathan Moscrop

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"Интер" и "Манчестер Юнайтед" уже работают над потенциальным трансфером голкипера Андре Онана, однако пока английский клуб с официальным предложением не обращался. Об этом заявил генеральный директор "нерадзури" Джузеппе Маротта.

"Наш директор Пьеро Аусилио работает над этим, но официальной заявки от "Манчестер Юнайтед" на данном этапе еще нет", - сказал Маротта.

Также гендир добавил, что МЮ действительно заинтересован в трансфере голкипера. Итальянцы ждут шагов англичан по этому переходу.

“Манчестер Юнайтед подтвердил нам, что они заинтересованы в Андре Онана. Мы ждем официального предложения в ближайшие дни, а потом решим, как реагировать”, - передает слова Маротты Фабрицио Романо.

Для Онана прошлый сезон стал первым в "Интере". Он перешел в миланский клуб из "Аякса" летом 2022 года на правах свободного агента. Голкипер провел 41 матч во всех турнирах, а его трансферная стоимость выросла с 12 до 35 миллионов евро.

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В статье: Джузеппе Маротта Интер (Милан) Манчестер Юнайтед Андре Онана
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Источник:
Fabrizio Romano

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