Ман Юнайтед заинтересован в голкипере Интера Онана, однако еще не подавал официальный запрос о трансфере

"Интер" и "Манчестер Юнайтед" уже работают над потенциальным трансфером голкипера Андре Онана, однако пока английский клуб с официальным предложением не обращался. Об этом заявил генеральный директор "нерадзури" Джузеппе Маротта.

"Наш директор Пьеро Аусилио работает над этим, но официальной заявки от "Манчестер Юнайтед" на данном этапе еще нет", - сказал Маротта.

Также гендир добавил, что МЮ действительно заинтересован в трансфере голкипера. Итальянцы ждут шагов англичан по этому переходу.

“Манчестер Юнайтед подтвердил нам, что они заинтересованы в Андре Онана. Мы ждем официального предложения в ближайшие дни, а потом решим, как реагировать”, - передает слова Маротты Фабрицио Романо.

Для Онана прошлый сезон стал первым в "Интере". Он перешел в миланский клуб из "Аякса" летом 2022 года на правах свободного агента. Голкипер провел 41 матч во всех турнирах, а его трансферная стоимость выросла с 12 до 35 миллионов евро.