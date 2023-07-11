"Я расскажу твоей маме, что ты мне только что наговорил". Как арбитры АПЛ оттачивают свой стиль

В первой части этого материала мы подробно разобрали этапы становления, которые проходит каждый английский футбольный арбитр, скрытые детали их работы и взаимоотношения, которые выстраиваются внутри судейского корпуса. А теперь окунемся в мир стилей и хитростей, которые так любят использовать в своей работе профессиональные служители Фемиды.

В целом арбитров можно разделить на "буквозаконников" и "адаптаторов". Клаттенбург считает, что "буквозаконники" — это старая школа, которая уже должна превратиться в вымирающий вид, а "адаптаторы" — это современные арбитры, за которыми будущее. Принципиальная разница между этими видами заключается в том, что "буквозаконники" не принимают во внимание статус матча, на котором они работают, они неохотно общаются с футболистами, они неохотно общаются с тренерами, они не чувствуют градус страсти, которая может разгореться на поле, они просто следуют букве закона и не собираются по своему усмотрению адаптировать правила для отдельных эпизодов. На самом деле, для некоторых болельщиков именно такие арбитры и являются эталоном, ведь их решения со стороны могут выглядеть более последовательными и справедливыми, никаких тебе индивидуальных подходов к отдельным футболистам, просто работа с имплементацией футбольных правил на зелёный газон. Одними из ярких представителей "буквозакония" были Мартин Аткинсон и Роб Стайлс.

Мартин Аткинсон, фото - Getty Images

Но "адаптаторы" выразят своё отвращение подобному подходу. Они считают, что разговор — это лучший инструмент, который вообще существует для арбитра на футбольном поле. Прежде всего общение и адаптация к условиям, лишь потом футбольные правила. И нет, это не значит, что "адаптаторы" готовы плевать на футбольные правила или специально их не придерживаются, потому что им так захотелось. Просто они подбирают ключ к каждому отдельному матчу, к каждому тренеру и футболисту.

Отличный пример подобного описал Клаттенбург, когда вспоминал о работе с Луисом Суарезом, который точно создавал немало проблем арбитрам, работавшим на матчах с его участием. Суарез был чрезвычайно техничным игроком, против которого нередко фолили. Уругваец, соответственно, сразу же требовал желтой для соперника и если судья матча проигнорирует 2-3 фола против Луиса, то он начнет выходить из себя и плавно забывать о футболе, держа в голове злость на арбитра, по крайней мере так рассказывал об игроке Ховард Уэбб, ещё один известный английский рефери. Клаттенбург писал, что подобные судейские действия могут повлиять на игру Луиса, а работа арбитра заключается в том, чтобы все показывали свой максимум на поле, поэтому Марк в начале матча фиксировал несколько фолов против Суареза, даже если некоторые из них были спорными, только для того, чтобы успокоить Луиса и дать ему понять, что арбитр его защищает и не игнорирует. Это работало, буквально 2-3 свистка в начале игры — и уругваец доволен, после такого проблем с ним не возникало.

фото - Getty Images

Однажды успокоить футболиста Клаттенбургу помогло... знакомство с соседями. Как оказалось, родители полузащитника "Ливерпуля" Джордана Хендерсона жили рядом с Марком, поэтому он прекрасно знал маму и отца игрока. На одном из матчей после фиксации фола, с которым Хендернсон был не совсем согласен, он подошел к Клаттенбургу и как следует выругался на главного арбитра игры. На это Марк спокойно ответил: "Я расскажу твоей маме о том, что ты мне только что наговорил". Хендерсон лишь проглотил язык и после этого успокоился.

Подобные разговоры, по мнению "судей-адаптаторов", нужны и с главными наставниками команд, которые иногда слишком эмоционально реагируют даже на мелкие эпизоды. Грубая ругань из их уст в сторону судей — это обычное дело, и в этом случае "адаптаторы" скажут, что на подобное вообще не следует обращать внимания и не следует даже упоминать в судейских послематчевых отчетах, хотя другой лагерь с ними бы поспорил.

По мнению Клаттенбурга, арбитр должен чувствовать всё, что происходит вокруг него, никакие знания футбольных правил не заставят игроков уважать тебя, как арбитра, только сильная личность и уверенность в себе. Это необходимые качества для любого судьи, особенно во время таких матчей, как печально известный "Battle of the Bridge", или "Битва на Бридже", которая состоялась в 2016 году, когда сошлись "Челси" и "Тоттенхэм". По итогам той игры "Лестер Сити" официально стал чемпионом Премьер-лиги, ведь Эден Азар сумел сравнять счёт на последних минутах. Конечно, многие помнят тот матч именно из-за эмоций радости за "Лестер Сити" после гола Эдена, но вспомните, какая мясорубка происходила непосредственно на поле. Драки, схватки, толчки, жесткие фолы и потеря любого контроля над собой — вот как проявляли себя в этой игре футболисты обеих команд, особенно это касалось "Тоттенхэма", который явно перенервничал в попытках зацепиться за титул.

фото - Getty Images

Марк Клаттенбург был тогда главным арбитром и в итоге он предупредил жёлтой карточкой двенадцать различных игроков, что является рекордом Премьер-лиги. Уже через несколько лет Марк признался, что на том матче он чувствовал себя больше полицейским, чем арбитром. Постоянные стычки лагерей обеих команд были настолько частым явлением в тот вечер, что он мог спокойно удалить всех игроков и досрочно все завершить, но не забывайте, что он является "адаптатором", поэтому к подобному градусу страстей он приспособился.

Однако адаптация имеет свои минусы, ведь в подобных матчах иногда просто необходимо жёсткое наказание одному из футболистов уже в начале игры, чтобы хаос прекратился. Марк был уверен, что многое сможет уладить разговорами и жёлтыми. Получилось не совсем удачно, ведь он получил плохую оценку от судейского надзирателя за эту игру, а сам позже признался, что должен был удалить четырёх игроков "Тоттенхэма" в той игре и это были его ошибки.

Почему же он не спешил в карман за красной? Клаттенбург объясняет, что если бы где-то во втором тайме он выдал несколько удалений игрокам "Тоттенхэма", то на следующий день в прессе все бы писали о том, что арбитр засудил "шпор" и короновал "Лестер". Марк решил дать игре задышать и позволил "Тоттенхэму" самоликвидироваться. Именно с этой задачей он справился на отлично, ведь никто не вспоминает о каких-то несправедливых судейских решениях, мы все помним только гол Азара, а "шпорам" остается обвинять за тот результат только себя. Как относиться к подобным судейским адаптациям — каждый решает сам для себя. Для одних болельщиков этот подход является предвзятым и в корне неправильным, для других — это идеальная работа профессионала, который должен уметь работать с людьми. Наверняка можно сказать лишь одно: сами игроки и тренеры любят "судей-адаптаторов" и выражают им куда больше уважения, чем противоположному лагерю "буквозаконников".

Фото - Getty Images

Судейская работа является едва ли не единственной работой в мире, в которой тебя ненавидят за то, что ты делаешь всё правильно. В начале игры ты можешь вручить полностью справедливую красную карточку какому-то игроку. И всё. Болельщики клуба, за который играет этот футболист, тебя ненавидят, при этом ты даже не имеешь права как-то ответить на эту ненависть. Но если решение справедливое, то и отвечать не обязательно. А вот если арбитр ошибся и он понимает, что ошибся, и уже ничего не может с этим поделать, то как быть? Критика и ненависть со стороны болельщиков уже начались. Никто не будет учитывать человеческий фактор, если мы говорим о судейской работе. Вот если ты работаешь в редакции какого-то сайта и делаешь ошибку в слове, то к этому все отнесутся с пониманием: да пусть, все ошибаются, это человеческий фактор. Так почему у нас нет такого же терпения к арбитрам, которые являются такими же людьми? Более того, свою ошибку при написании статьи вы можете объяснить людям в комментариях, которые вам на неё указали, а судьи не могут дать ни один публичный комментарий по поводу своего неверного решения.

Нет призыва к тому, чтобы закрывать глаза на ошибки арбитров и не обращать внимания на подобное. Учитывать и обсуждать эти моменты всегда необходимо. Но каждый раз, когда вы будете видеть какое-то спорное или откровенно неверное решение, то помните, что его принял не робот, который заучил книгу с футбольными правилами, а человек, который имеет право на ошибку.