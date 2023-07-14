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С Менди сняты последние обвинения в изнасиловании. Француз расплакался, когда судья зачитывал оправдательный приговор
Контракт с "Манчестер Сити" истек в июне
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Christopher Furlong
Суд признал невиновным Бенжамена Менди в деле об изнасиловании 24-х летней и 28-летней девушек. Это были два последних дела об изнасиловании, в которых бывший защитник "Манчестер Сити" числился обвиняемым.
Разбирательства длились три недели в Королевском суде Честера. Менди расплакался, когда ему был зачитан оправдательный приговор.
Ещё 6 обвинений были сняты во время разбирательств в январе. Тогда присяжные не смогли вынести вердикт в этих двух делах и было принято решение отложить слушания.
Присяжные совещались на протяжении 3-х часов и 15-ти минут, прежде чем пришли к заключению.
"Бенджамин Менди хотел бы поблагодарить членов жюри присяжных за то, что они сосредоточились на доказательствах этого судебного разбирательства, а не на слухах и намеках, которые последовали за этим делом с самого начала.
Это второй раз, когда г-н Менди был судим и признан невиновным присяжными. Он рад, что оба присяжных вынесли правильные приговоры", – сказала адвокат Менди Дженни Уилтшир.
Она заявила, что сейчас Бенжамен хотел бы уважать его частную жизнь, пока он занимается её восстановлением.
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