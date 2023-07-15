Арсенал объявил о трансфере капитана Вест Хэма за рекордную для английского игрока сумму

Лондонский "Арсенал" на своем официальном сайте объявил о переходе капитана "Вест Хэма" Деклана Райса. Ранее об уходе опорного полузащитника сообщили "молотобойцы", однако не указали, в какую именно команду.

Оба лондонских клуба не раскрыли финансовые условия трансфера. Однако Фабрицио Романо заявляет, что сумма равняется 100 миллионам фунтов. Еще пять миллионов фунтов "Вест Хэм" может получить бонусами. Таким образом, этот переход стал самым дорогим в футболе за английского игрока, побив рекорд трансфера Джека Грилиша в "Манчестер Сити" (100 млн фунтов без бонусов).

Контракт между сторонами подписан до лета 2028 года с опцией продолжения сотрудничества еще на один сезон.

Райс выбрал футболку с 41-м номером. Под ним же он выступал в "Вест Хэме".

В структуре "молотобойцев" Деклан провел 10 лет. Он прошел путь из академии клуба в первую команду. За "Вест Хэм" полузащитник сыграл в 245 матчах. На его счету один трофей – победа в Лиге конференций.

Райс также является регулярным игроком сборной Англии, хотя когда-то выступал в юношеской, молодежной и национальной сборной Ирландии. За команду "трех львов" опорник провел 43 матча, отличившись тремя голами.