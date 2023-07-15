  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Арсенал объявил о трансфере капитана Вест Хэма за рекордную для английского игрока сумму
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Арсенал объявил о трансфере капитана Вест Хэма за рекордную для английского игрока сумму

Англия
Обновлено
(1 голосов)

У Зинченко появился новый партнер

Арсенал объявил о трансфере капитана Вест Хэма за рекордную для английского игрока сумму

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Лондонский "Арсенал" на своем официальном сайте объявил о переходе капитана "Вест Хэма" Деклана Райса. Ранее об уходе опорного полузащитника сообщили "молотобойцы", однако не указали, в какую именно команду.

Оба лондонских клуба не раскрыли финансовые условия трансфера. Однако Фабрицио Романо заявляет, что сумма равняется 100 миллионам фунтов. Еще пять миллионов фунтов "Вест Хэм" может получить бонусами. Таким образом, этот переход стал самым дорогим в футболе за английского игрока, побив рекорд трансфера Джека Грилиша в "Манчестер Сити" (100 млн фунтов без бонусов).

Контракт между сторонами подписан до лета 2028 года с опцией продолжения сотрудничества еще на один сезон.

Райс выбрал футболку с 41-м номером. Под ним же он выступал в "Вест Хэме".

В структуре "молотобойцев" Деклан провел 10 лет. Он прошел путь из академии клуба в первую команду. За "Вест Хэм" полузащитник сыграл в 245 матчах. На его счету один трофей – победа в Лиге конференций.

Райс также является регулярным игроком сборной Англии, хотя когда-то выступал в юношеской, молодежной и национальной сборной Ирландии. За команду "трех львов" опорник провел 43 матча, отличившись тремя голами.

По теме
yellow-arrow
Артета: Райс - игрок с необычайными возможностями
yellow-arrow
Интер больше не хочет купить Лукаку. Клуб вышел из переговоров из-за контактов нападающего с Ювентусом
yellow-arrow
Журналист: Фабиньо – в шаге от перехода в Аль-Иттихад, он не поедет с Ливерпулем на сборы
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Арсенал (Лондон) Вест Хэм Юнайтед (Лондон) Деклан Райс
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
2500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде