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Первый с нулем очков. Новый звездный одноклубник Зинченко опозорился на MLS Skill Challenge
Cross & Volley – явно не для самого высокооплачиваемого игрока "Арсенала"
Getty Images / Global Images Ukraine
В Америке состоялось соревнование между Сборной Всех Звезд MLS и лондонским "Арсеналом". "Канониры" сейчас находятся в США в рамках предсезонного турне.
Для участия в челлендже "Арсенал" выставил команду из 10 человек, включая двух вратарей. Футболисты приняли участие в ряде испытаний, включая удар слету. Именно в нем провалился новичок "пушкарей" Кай Хавертц, став первым игроком, не набравшим в этом челлендже ни одного очка и запоровшим все 14 выстрелов.
24-летнего футболиста раскритиковали в социальных сетях. Болельщики в Твиттере высмеяли перформанс Хавертца – один из болельщиков сказал, что "канониры" заказали по Интернету не того Кая.
Kai Havertz scores ZERO goals in the cross & volley challenge. ????— Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) July 19, 2023
The only player in history to not even bag one. ???? pic.twitter.com/zU9LXI8azq
Тем не менее, в испытании "Touch Challenge" Хавертц набрал рекордные 86 очков. В итоговом зачете "Арсенал" победил (4:1), лондонцы провалились только в ударах слету.
Even though the #MLSAllStar squad had a few attempts right on target, Kai Havertz ran away with the touch challenge for Arsenal. ???? pic.twitter.com/X2xd3mBJcP— Major League Soccer (@MLS) July 19, 2023
Напомним, "Арсенал" заплатил за Хавертца 65 миллионов фунтов стерлингов.
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