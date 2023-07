Первый с нулем очков. Новый звездный одноклубник Зинченко опозорился на MLS Skill Challenge

В Америке состоялось соревнование между Сборной Всех Звезд MLS и лондонским "Арсеналом". "Канониры" сейчас находятся в США в рамках предсезонного турне.

Для участия в челлендже "Арсенал" выставил команду из 10 человек, включая двух вратарей. Футболисты приняли участие в ряде испытаний, включая удар слету. Именно в нем провалился новичок "пушкарей" Кай Хавертц, став первым игроком, не набравшим в этом челлендже ни одного очка и запоровшим все 14 выстрелов.

24-летнего футболиста раскритиковали в социальных сетях. Болельщики в Твиттере высмеяли перформанс Хавертца – один из болельщиков сказал, что "канониры" заказали по Интернету не того Кая.

Kai Havertz scores ZERO goals in the cross & volley challenge. ???? The only player in history to not even bag one. ???? pic.twitter.com/zU9LXI8azq

Тем не менее, в испытании "Touch Challenge" Хавертц набрал рекордные 86 очков. В итоговом зачете "Арсенал" победил (4:1), лондонцы провалились только в ударах слету.

Even though the #MLSAllStar squad had a few attempts right on target, Kai Havertz ran away with the touch challenge for Arsenal. ???? pic.twitter.com/X2xd3mBJcP