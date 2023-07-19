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Первый с нулем очков. Новый звездный одноклубник Зинченко опозорился на MLS Skill Challenge

Англия
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Cross & Volley – явно не для самого высокооплачиваемого игрока "Арсенала"

Первый с нулем очков. Новый звездный одноклубник Зинченко опозорился на MLS Skill Challenge

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В Америке состоялось соревнование между Сборной Всех Звезд MLS и лондонским "Арсеналом". "Канониры" сейчас находятся в США в рамках предсезонного турне.

Для участия в челлендже "Арсенал" выставил команду из 10 человек, включая двух вратарей. Футболисты приняли участие в ряде испытаний, включая удар слету. Именно в нем провалился новичок "пушкарей" Кай Хавертц, став первым игроком, не набравшим в этом челлендже ни одного очка и запоровшим все 14 выстрелов.

24-летнего футболиста раскритиковали в социальных сетях. Болельщики в Твиттере высмеяли перформанс Хавертца – один из болельщиков сказал, что "канониры" заказали по Интернету не того Кая.

Тем не менее, в испытании "Touch Challenge" Хавертц набрал рекордные 86 очков. В итоговом зачете "Арсенал" победил (4:1), лондонцы провалились только в ударах слету.

Напомним, "Арсенал" заплатил за Хавертца 65 миллионов фунтов стерлингов.

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В статье: Арсенал (Лондон) МЛС Кай Хавертц
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Источник:
Goal

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