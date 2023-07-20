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Арсенал в товарищеском матче разгромил 5:0 сборную всех звезд МЛС. Зинченко не попал в заявку

Англия
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Забивали пять разных игроков

Арсенал в товарищеском матче разгромил 5:0 сборную всех звезд МЛС. Зинченко не попал в заявку

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Недавно лондонский “Арсенал” отправился на турне по США, а в ночь с 19 на 20 июля подопечные Микеля Артеты провели первый матч за океаном. Он проходил в Вашингтоне.

Противостояла "канонирам" сборная всех звезд МЛС, за которую сыграли несколько известных по выступлениям в европейском футболе исполнителей: Кристиан Бентеке, Рики Пуч, Роман Бюрки, Эктор Эррера и другие. Недавние новички "Интера" Майами Лионель Месси и Серхио Бускетс в поединке не приняли участия.

В итоге лондонцы победили соперника со счётом 5:0. В первом тайме “Арсенал” отличился дважды, еще три раза подопечные Артеты забили после перерыва.

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Украинский игрок Александр Зинченко не попал в заявку на матч.

Следующую встречу "канониры" проведут в ночь с 22 на 23 июля. Противостоять команде испанского наставника будет "Манчестер Юнайтед".

"МЛС Олл-Старз" – "Арсенал" 0:5

Голы: Жезус 5, Троссард 23, Жоржиньо 47, Мартинелли 84, Хаверц 89

“МЛС Олл-Старз” (основной состав): Бюрки – Холлингсхед, Глеснес, Циммерман, Барреаль – Пуч, Хосе Мартинес, Мухтар – Буанга, Бентеке, Акоста

"Арсенал" (основной состав): Ремсдейл – Уайт, Салиба, Магальяэс, Кивиор – Виейра, Жоржиньо, Троссард – Сака, Жезус, Нкетия

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В статье: Арсенал (Лондон) МЛС
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