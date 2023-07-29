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Манчестер Сити продлил контракт с голландским защитником

Англия
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Игрок останется в клубе до 2027 года

Манчестер Сити продлил контракт с голландским защитником

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник "Манчестер Сити" Натан Аке подписал новый четырехлетний контракт с "горожанами". Новое соглашение 28-летнего игрока рассчитано до лета 2027 года, сообщает официальный сайт английского клуба.

"Это лучший клуб в мире, я не имею в этом никаких сомнений. То, что я игрок "Манчестер Сити", приносит мне невероятную гордость каждый день.

Пеп – лучший тренер в футболе, гений, заставивший меня посмотреть на игру по-другому, поэтому возможность работать с ним дольше – это настоящая привилегия. Я очень благодарен ему за все, что он сделал для меня, как в личном, так и в профессиональном плане", - прокомментировал подписание контракта Аке.

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В статье: Манчестер Сити Натан Аке Пеп Гвардиола
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Источник:
Сайт "Ман Сіті"

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