Манчестер Сити продлил контракт с голландским защитником

Защитник "Манчестер Сити" Натан Аке подписал новый четырехлетний контракт с "горожанами". Новое соглашение 28-летнего игрока рассчитано до лета 2027 года, сообщает официальный сайт английского клуба.

"Это лучший клуб в мире, я не имею в этом никаких сомнений. То, что я игрок "Манчестер Сити", приносит мне невероятную гордость каждый день.

Пеп – лучший тренер в футболе, гений, заставивший меня посмотреть на игру по-другому, поэтому возможность работать с ним дольше – это настоящая привилегия. Я очень благодарен ему за все, что он сделал для меня, как в личном, так и в профессиональном плане", - прокомментировал подписание контракта Аке.