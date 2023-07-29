Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Звездный вингер попрощался с Ньюкаслом
Игрок переедет в Саудовскую Аравию
Фото: iNews
Игрок "Ньюкасла" Аллан Сен-Максимен попрощался с английским клубом. 26-летний француз уже согласовал условия контракта с саудовским клубом "Аль-Ахли".
"Я оставляю клуб - на том месте, которого он всегда заслуживал. Я благодарю всех одноклубников, персонала, фанатов. "Ньюкасл" теперь — мой дом, я продолжу быть большим фанатом клуба, буду смотреть каждый матч. Пока "Ньюкасл" будет выигрывать, я буду самым счастливым человеком на земле. И, уверен, мы еще встретимся снова", - написал Сен-Максимен в Twitter.
Напомним, Аллан Сен-Максимен перешел в "Ньюкасл" в августе 2019 года. Француз забил 13 голов и сделал 21 результативную передачу в 124 матчах за "сорок" во всех турнирах.
Популярное сейчас
- Металлист 1925 - Шахтер. Анонс и прогноз матча УПЛ на 29.07.2023
- Стало известно, благодаря кому Харлан вернули на чемпионат мира
- Лидер Шахтера пропустит начало сезона из-за аппендицита
- ТМ. Манчестер Сити вновь переиграл Баварию
- Красотка дня. Популярная украинская инстаграм-блогерша, которая стала амбассадором Руха. ФОТО
- Почти 2,5 миллиона за пост. Роналду стал самым высокооплачиваемым человеком в инстаграме