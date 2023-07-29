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Звездный вингер попрощался с Ньюкаслом

Англия
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Игрок переедет в Саудовскую Аравию

Звездный вингер попрощался с Ньюкаслом

Фото: iNews

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Игрок "Ньюкасла" Аллан Сен-Максимен попрощался с английским клубом. 26-летний француз уже согласовал условия контракта с саудовским клубом "Аль-Ахли".

"Я оставляю клуб - на том месте, которого он всегда заслуживал. Я благодарю всех одноклубников, персонала, фанатов. "Ньюкасл" теперь — мой дом, я продолжу быть большим фанатом клуба, буду смотреть каждый матч. Пока "Ньюкасл" будет выигрывать, я буду самым счастливым человеком на земле. И, уверен, мы еще встретимся снова", - написал Сен-Максимен в Twitter.

Напомним, Аллан Сен-Максимен перешел в "Ньюкасл" в августе 2019 года. Француз забил 13 голов и сделал 21 результативную передачу в 124 матчах за "сорок" во всех турнирах.

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В статье: Ньюкасл Аллан Сент-Максимен
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