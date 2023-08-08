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Вингер Манчестер Сити грубо оттолкнул Зинченко перед матчем Суперкубка Англии – украинец отреагировал

Англия
(1 голосов)

Трудно сказать, воспринял ли Александр это как шутку

Вингер Манчестер Сити грубо оттолкнул Зинченко перед матчем Суперкубка Англии – украинец отреагировал

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В воскресенье, 6 августа, лондонский "Арсенал" сыграл с "Манчестер Сити" в Суперкубке Англии. Основное время встречи завершилось со счетом 1:1, в серии пенальти "канониры" разбили "горожан" – четыре точных удара против одного.

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Перед стартовым свистком, когда футболисты только выходили на поле, левый полузащитник "Манчестер Сити" Джек Грилиш врезался в игрока "Арсенала" Александра Зинченко, когда тот здоровался с голкипером "горожан" Эдерсоном. Вингер оттолкнул украинца руками и улыбнулся, после чего похлопал Сашу по животу. Зинченко не очень довольно что-то сказал Джеку в ответ и тоже оттолкнул Грилиша от себя, но при этом сам едва не сбил Мануэля Аканджи.

  • Однако в Твиттере фанаты отмечают, что в итоге футболисты обнялись после матча и отношения между ними вполне нормальные.
  • Грилиш и Зинченко пересеклись в "Сити" в сезоне-2021/22, который стал первым в Манчестере для Джека и последним для Александра. Они вместе играли на левом фланге в команде Гвардиолы.
  • Отметим, что Зинченко пропустил матч за Суперкубок Англии из-за травмы.
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В статье: Арсенал (Лондон) Суперкубок Англии Манчестер Сити Александр Зинченко Джек Грилиш
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Комментарии (1)
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Spokoyno (Київ)
08.08.2023 в 12:57
Так Ґріліш не зовсім "денді" тому "приколи" в нього зовсім не аристократичні дворові
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