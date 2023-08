Вингер Манчестер Сити грубо оттолкнул Зинченко перед матчем Суперкубка Англии – украинец отреагировал

В воскресенье, 6 августа, лондонский "Арсенал" сыграл с "Манчестер Сити" в Суперкубке Англии. Основное время встречи завершилось со счетом 1:1, в серии пенальти "канониры" разбили "горожан" – четыре точных удара против одного.

Перед стартовым свистком, когда футболисты только выходили на поле, левый полузащитник "Манчестер Сити" Джек Грилиш врезался в игрока "Арсенала" Александра Зинченко, когда тот здоровался с голкипером "горожан" Эдерсоном. Вингер оттолкнул украинца руками и улыбнулся, после чего похлопал Сашу по животу. Зинченко не очень довольно что-то сказал Джеку в ответ и тоже оттолкнул Грилиша от себя, но при этом сам едва не сбил Мануэля Аканджи.

Oleksandr Zinchenko squared up to Jack Grealish after being shoved by him jokingly ahead of the Community Shield ????????



Zinchenko got the last laugh over his old teammate in the end though ???????? pic.twitter.com/VZPXIiXUKX