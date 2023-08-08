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Вингер Манчестер Сити грубо оттолкнул Зинченко перед матчем Суперкубка Англии – украинец отреагировал
Трудно сказать, воспринял ли Александр это как шутку
Getty Images / Global Images Ukraine
В воскресенье, 6 августа, лондонский "Арсенал" сыграл с "Манчестер Сити" в Суперкубке Англии. Основное время встречи завершилось со счетом 1:1, в серии пенальти "канониры" разбили "горожан" – четыре точных удара против одного.
Перед стартовым свистком, когда футболисты только выходили на поле, левый полузащитник "Манчестер Сити" Джек Грилиш врезался в игрока "Арсенала" Александра Зинченко, когда тот здоровался с голкипером "горожан" Эдерсоном. Вингер оттолкнул украинца руками и улыбнулся, после чего похлопал Сашу по животу. Зинченко не очень довольно что-то сказал Джеку в ответ и тоже оттолкнул Грилиша от себя, но при этом сам едва не сбил Мануэля Аканджи.
Zinchenko actually got mad while Jack Grealish was joking around ???????? pic.twitter.com/r4PqppTgjG— Real Talk Manchester City (@RealTalkMCFC) August 7, 2023
Oleksandr Zinchenko squared up to Jack Grealish after being shoved by him jokingly ahead of the Community Shield ????????— SPORTbible (@sportbible) August 7, 2023
Zinchenko got the last laugh over his old teammate in the end though ???????? pic.twitter.com/VZPXIiXUKX
- Однако в Твиттере фанаты отмечают, что в итоге футболисты обнялись после матча и отношения между ними вполне нормальные.
- Грилиш и Зинченко пересеклись в "Сити" в сезоне-2021/22, который стал первым в Манчестере для Джека и последним для Александра. Они вместе играли на левом фланге в команде Гвардиолы.
- Отметим, что Зинченко пропустил матч за Суперкубок Англии из-за травмы.
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