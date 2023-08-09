Манчестер Сити предлагает 70 млн фунтов за лидера Вест Хэма

"Манчестер Сити" заинтересован в подписании полузащитника "Вест Хэма" Лукаса Пакета. Действующие чемпионы Англии и победители Лиги чемпионов готовы выложить солидную сумму за игрока, сообщает Globo Esporte.

По информации источника, "горожане" предложили 70 миллионов фунтов за трансфер Пакета. Стоит заметить, что лондонский клуб пока не отреагировал на предложение и вероятно будет сопротивляться продаже Пакета. Ранее “хаммерс” продали в “Арсенал” Деклана Райса, и все еще не подписали ему замену. “Вест Хэму” не удается договориться по трансферам Скотта Мактомини из “Манчестер Юнайтед” и Джемса Уорд-Прауза из “Саутгемптон”.

25-летний Пакета стал игроком "Веста Хэма" летом 2022 года, перейдя из французского "Лиона" за 43 млн евро. В прошлом сезоне на счету бразильца 41 матч за лондонцев во всех турнирах, 5 голов и 7 результативных передач.

Его контракт с "Вест Хэмом" рассчитан до лета 2027 года с опцией продления еще на один год. В активе Пакета также 9 голов в 42 поединках за сборную Бразилии.

Интерес “Манчестер Сити” к Пакета подтверждают и английские источники. Полузащитник сборной Бразилии по позиции может заменить в “Сити” Илкая Гюндогана, который после прошлого сезона перебрался в “Барселону”.