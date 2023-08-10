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Челси предложил 48 миллионов фунтов за 19-ти летнего опорника

Англия
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Переговоры продолжаются

Челси предложил 48 миллионов фунтов за 19-ти летнего опорника

Фото: Het Nieuwsblad

UA-Футбол
Новина українською

"Челси" сделал предложение в размере 48 миллионов фунтов стерлингов за 19-летнего опорника "Саутгемптона" Ромео Лавиа.

Ожидается, что предложение будет отклонено, поскольку Саутгемптон установил цену на своего игрока в размере 50 млн. фунтов стерлингов.

Сообщается, что переговоры могут ускориться в течение 24 часов.

Этим летом "Саутгемптон" отклонил уже три предложения "Ливерпуля" по Лавиа.

В прошлом сезоне Ромео отыграл 29 матчей в АПЛ, а в марте сыграл свой первый поединок за сборную Бельгии.

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В статье: Челси (Лондон) "Саутгемптон"
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Источник:
skysports.com

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