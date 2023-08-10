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Челси предложил 48 миллионов фунтов за 19-ти летнего опорника
Переговоры продолжаются
Фото: Het Nieuwsblad
"Челси" сделал предложение в размере 48 миллионов фунтов стерлингов за 19-летнего опорника "Саутгемптона" Ромео Лавиа.
Ожидается, что предложение будет отклонено, поскольку Саутгемптон установил цену на своего игрока в размере 50 млн. фунтов стерлингов.
Сообщается, что переговоры могут ускориться в течение 24 часов.
Этим летом "Саутгемптон" отклонил уже три предложения "Ливерпуля" по Лавиа.
В прошлом сезоне Ромео отыграл 29 матчей в АПЛ, а в марте сыграл свой первый поединок за сборную Бельгии.
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