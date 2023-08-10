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Вест Хэм Юнайтед подписал хавбека Аякса и сборной Мексики
Эдсон Альварес теперь будет играть в АПЛ
WHU
25-летний Эдсон Альварес присоединился к "Вест Хэм Юнайтед". Контракт между сторонами подписан до июня 2028 года. Ранее мексиканец защищал цвета "Аякса". Известно, что Альварес будет носить в лондонской команде 19-й номер.
Со сборной Мексики Эдсон дважды брал Золотой кубок КОНКАКАФ. В "Аяксе" Альварес выиграл Кубок Нидерландов и дважды золотые медали чемпионата.
В 2019 году ФК "Америка" (Мехико) получил от нидерландцев за Альвареса 15 миллионов евро.
This is his moment, this is El Machín ???? pic.twitter.com/vNUQsTpX3A— West Ham United (@WestHam) August 10, 2023
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