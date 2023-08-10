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Вест Хэм Юнайтед подписал хавбека Аякса и сборной Мексики

Англия
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Эдсон Альварес теперь будет играть в АПЛ

Вест Хэм Юнайтед подписал хавбека Аякса и сборной Мексики

WHU

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25-летний Эдсон Альварес присоединился к "Вест Хэм Юнайтед". Контракт между сторонами подписан до июня 2028 года. Ранее мексиканец защищал цвета "Аякса". Известно, что Альварес будет носить в лондонской команде 19-й номер.

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Со сборной Мексики Эдсон дважды брал Золотой кубок КОНКАКАФ. В "Аяксе" Альварес выиграл Кубок Нидерландов и дважды золотые медали чемпионата.

В 2019 году ФК "Америка" (Мехико) получил от нидерландцев за Альвареса 15 миллионов евро.

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В статье: Аякс (Амстердам) Вест Хэм Юнайтед (Лондон) Эдсон Альварес
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Источник:
whufc.com

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