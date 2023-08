Вест Хэм Юнайтед подписал хавбека Аякса и сборной Мексики

25-летний Эдсон Альварес присоединился к "Вест Хэм Юнайтед". Контракт между сторонами подписан до июня 2028 года. Ранее мексиканец защищал цвета "Аякса". Известно, что Альварес будет носить в лондонской команде 19-й номер.

Со сборной Мексики Эдсон дважды брал Золотой кубок КОНКАКАФ. В "Аяксе" Альварес выиграл Кубок Нидерландов и дважды золотые медали чемпионата.

В 2019 году ФК "Америка" (Мехико) получил от нидерландцев за Альвареса 15 миллионов евро.

This is his moment, this is El Machín ???? pic.twitter.com/vNUQsTpX3A