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Основной центрбек Астон Виллы получил тяжелую травму в стартовом туре АПЛ
Мингса забрали с поля на носилках
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В матче стартового тура АПЛ "Астон Вилла" играет на выезде против "Ньюкасла".
Уже на 31-й минуте встречи главный тренер гостей Унаи Эмери должен был произвести вынужденную замену. Травму получил основной центральный защитник Тайрон Мингс.
30-летний англичанин покинул поле на носилках и с зафиксированной ногой. Есть подозрение на тяжелую травму, однако официальной информации от "Виллы" еще нет.
Тайрона заменил новичок команды Пау Торрес. Этот матч стал дебютным для 26-летнего испанца за "Астон Виллу".
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