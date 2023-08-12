  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Основной центрбек Астон Виллы получил тяжелую травму в стартовом туре АПЛ
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Основной центрбек Астон Виллы получил тяжелую травму в стартовом туре АПЛ

Англия
Обновлено
(1 голосов)

Мингса забрали с поля на носилках

Основной центрбек Астон Виллы получил тяжелую травму в стартовом туре АПЛ

Фото з відкритих джерел

Новина українською

В матче стартового тура АПЛ "Астон Вилла" играет на выезде против "Ньюкасла".

Уже на 31-й минуте встречи главный тренер гостей Унаи Эмери должен был произвести вынужденную замену. Травму получил основной центральный защитник Тайрон Мингс.

30-летний англичанин покинул поле на носилках и с зафиксированной ногой. Есть подозрение на тяжелую травму, однако официальной информации от "Виллы" еще нет.

Тайрона заменил новичок команды Пау Торрес. Этот матч стал дебютным для 26-летнего испанца за "Астон Виллу".

По теме
yellow-arrow
АПЛ. Борнмут с Забарным спас ничью с Вест Хэмом, Эвертон без Миколенко не справился с Фулхэмом
yellow-arrow
Сон Хин Мин стал новым капитаном Тоттенхэма
yellow-arrow
Ньюкасл - Астон Вилла: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Астон Вилла (Бирмингем) Ньюкасл Тайрон Мингс Пау Торрес
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде