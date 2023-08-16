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18-летний форвард Сантоса перейдет в Челси: стала известна сумма трансфера
Бразильский талант продолжит карьеру в АПЛ
Фото: ФК Сантос
"Челси" подписал 18-летнего нападающего "Сантоса" Дэйвида Вашингтона. Об этом пишет известный инсайдер Фабрицио Романо в своем Twitter.
По данным журналиста, сумма трансфера составит 16 миллионов евро. Еще 4 миллиона будут перечислены на счет "Сантоса" в качестве бонусов. Срок соглашения не разглашается.
Отмечается, что бразилец уже прошел медицинское обследование для лондонского клуба.
Дэйвид в текущем сезоне провел 16 матчей за первую команду "Сантоса", в которых отметился двумя забитыми мячами.
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