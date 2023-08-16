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Челси договорился по трансферу полузащитника Саутгемптона

Англия
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Сумма сделки - 53 млн фунтов + 5 млн в виде бонусов

Челси договорился по трансферу полузащитника Саутгемптона

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник "Саутгемптона" Ромео Лавиа перейдет в "Челси", сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Согласно данным журналиста, стороны согласовали все условия сделки. "Синие" заплатят за бельгийского хавбека 53 миллиона фунтов стерлингов и 5 миллионов фунтов в виде бонусов.

Отмечается, что на этой неделе он пройдет медицинское обследование. 19-летний Лавиа дал согласие на переход еще в понедельник, 14 августа.

В прошлом сезоне Ромео отыграл 29 матчей в АПЛ и забил один гол. В марте он сыграл свой первый поединок за национальную сборную Бельгии. Портал Transfermarkt оценивает его в 32 млн евро.

Ранее сообщалось, что в услугах Лавиа был заинтересован "Ливерпуль".

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В статье: Челси (Лондон) "Саутгемптон"
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Источник:
Fabrizio Romano

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