Челси договорился по трансферу полузащитника Саутгемптона

Полузащитник "Саутгемптона" Ромео Лавиа перейдет в "Челси", сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Согласно данным журналиста, стороны согласовали все условия сделки. "Синие" заплатят за бельгийского хавбека 53 миллиона фунтов стерлингов и 5 миллионов фунтов в виде бонусов.

Отмечается, что на этой неделе он пройдет медицинское обследование. 19-летний Лавиа дал согласие на переход еще в понедельник, 14 августа.

В прошлом сезоне Ромео отыграл 29 матчей в АПЛ и забил один гол. В марте он сыграл свой первый поединок за национальную сборную Бельгии. Портал Transfermarkt оценивает его в 32 млн евро.

Ранее сообщалось, что в услугах Лавиа был заинтересован "Ливерпуль".