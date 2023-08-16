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Челси договорился по трансферу полузащитника Саутгемптона
Сумма сделки - 53 млн фунтов + 5 млн в виде бонусов
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Саутгемптона" Ромео Лавиа перейдет в "Челси", сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Согласно данным журналиста, стороны согласовали все условия сделки. "Синие" заплатят за бельгийского хавбека 53 миллиона фунтов стерлингов и 5 миллионов фунтов в виде бонусов.
Отмечается, что на этой неделе он пройдет медицинское обследование. 19-летний Лавиа дал согласие на переход еще в понедельник, 14 августа.
В прошлом сезоне Ромео отыграл 29 матчей в АПЛ и забил один гол. В марте он сыграл свой первый поединок за национальную сборную Бельгии. Портал Transfermarkt оценивает его в 32 млн евро.
Ранее сообщалось, что в услугах Лавиа был заинтересован "Ливерпуль".
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