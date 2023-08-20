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Here we go! Ляпорт перейдет в ФК Аль-Наср
Саудиты продолжают закупки
Защитник "Манчестер Сити" Эмерик Ляпорт близок к подписанию контракта с "Аль-Насром", об этом сообщает Фабрицио Романо.
Соглашения уже достигнуто как с клубом, так и с игроком. Испанец получит зарплату более 20 млн евро и подпишет контракт до 2026 года. "Горожане" выторгуют за игрока около 30 млн.
Центрбек уже прошел медосмотр и клуб скоро объявит о его подписании.
В прошлом сезоне Ляпорт принял участие в 24 матчах под руководством Пепа Гвардиолы и отдал одну результативную передачу. Сейчас портал transfermarkt оценивает 29-летнего игрока в 25 млн евро.
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