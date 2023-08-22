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Мак Аллистер в случае не удовлетворения апелляции пропустит 3 матча Ливерпуля

Англия
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В матче с Бормутом полузащитник был удален

Мак Аллистер в случае не удовлетворения апелляции пропустит 3 матча Ливерпуля

Фото: liverpoolfc.com

UA-Футбол
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"Ливерпуль" решил оспорить дисквалификацию Алексиса Мак Аллистера.

На 58-й минуте игры с "Борнмутом" в АПЛ полузащитник неподалеку от штрафной площади соперника шипами попал хавбеку Райану Кристи в область большеберцовой кости. Главный судья Том Брэмелл сразу показал аргентинцу красную карточку.

The Athletic сообщает, что "мерсисайдцы" подали апелляцию и в случае ее успеха смогут включить Мак Аллистера в состав уже на ближайший матч против "Ньюкасла" (27 августа). В случае, если она не будет удовлетворена, он пропустит не только выезд к "сорокам", но и встречи с "Астон Виллой" (3 сентября) и "Вулверхэмптоном" (16 сентября).

"Ливерпуль" приобрел аргентинца нынешним летом за 42 млн. евро. Мак Аллистер появлялся на поле в двух стартовых турах команды.

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В статье: Ливерпуль Алексис Мак Аллистер
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Источник:
theathletic

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