Мак Аллистер в случае не удовлетворения апелляции пропустит 3 матча Ливерпуля

"Ливерпуль" решил оспорить дисквалификацию Алексиса Мак Аллистера.

На 58-й минуте игры с "Борнмутом" в АПЛ полузащитник неподалеку от штрафной площади соперника шипами попал хавбеку Райану Кристи в область большеберцовой кости. Главный судья Том Брэмелл сразу показал аргентинцу красную карточку.

The Athletic сообщает, что "мерсисайдцы" подали апелляцию и в случае ее успеха смогут включить Мак Аллистера в состав уже на ближайший матч против "Ньюкасла" (27 августа). В случае, если она не будет удовлетворена, он пропустит не только выезд к "сорокам", но и встречи с "Астон Виллой" (3 сентября) и "Вулверхэмптоном" (16 сентября).

"Ливерпуль" приобрел аргентинца нынешним летом за 42 млн. евро. Мак Аллистер появлялся на поле в двух стартовых турах команды.