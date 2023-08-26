  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Брайтон - Вест Хэм 1:3. Обзор матча и видео голов
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Брайтон - Вест Хэм 1:3. Обзор матча и видео голов

Англия
(1 голосов)

"Молотобойцы" лидируют в турнирной таблице

Брайтон - Вест Хэм 1:3. Обзор матча и видео голов

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В рамках 3-го тура чемпионата Англии лондонский "Вест Хэм" на выезде обыграл "Брайтон". "Молотобойцы" поразили ворота соперника трижды, на что "чайки" Роберто Де Дзерби ответили лишь одним голом в концовке встречи. После этого матча "Вест Хэм" лидирует в турнирной таблице АПЛ, а "Брайтон", несмотря на поражение, сохраняет 4-ю позицию.

АПЛ, 3-й тур

Стадион: "Амэкс" (Брайтон)

Главный судья: Энтони Тейлор (Англия)

"Брайтон" – "Вест Хэм" 1:3

Голы: Гросс (81) – Уорд-Прауз (19), Боуэн (58), Антонио (63)

По теме
yellow-arrow
Тен Хаг: Сохранять спокойствие после такого неудачного старта - это гениально
yellow-arrow
АПЛ. Брайтон – Вест Хэм Юнайтед 1:3. Адам Уэбстер свел на нет стиль Роберто Де Дзерби
yellow-arrow
Ман Юнайтед - Ноттингем 3:2. Камбэк красных дьяволов. Видео обзор матча
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Брайтон энд Хоув Альбион Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде