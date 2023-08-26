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Брайтон - Вест Хэм 1:3. Обзор матча и видео голов
"Молотобойцы" лидируют в турнирной таблице
Getty Images / Global Images Ukraine
В рамках 3-го тура чемпионата Англии лондонский "Вест Хэм" на выезде обыграл "Брайтон". "Молотобойцы" поразили ворота соперника трижды, на что "чайки" Роберто Де Дзерби ответили лишь одним голом в концовке встречи. После этого матча "Вест Хэм" лидирует в турнирной таблице АПЛ, а "Брайтон", несмотря на поражение, сохраняет 4-ю позицию.
АПЛ, 3-й тур
Стадион: "Амэкс" (Брайтон)
Главный судья: Энтони Тейлор (Англия)
Голы: Гросс (81) – Уорд-Прауз (19), Боуэн (58), Антонио (63)
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