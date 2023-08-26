Брайтон - Вест Хэм 1:3. Обзор матча и видео голов

В рамках 3-го тура чемпионата Англии лондонский "Вест Хэм" на выезде обыграл "Брайтон". "Молотобойцы" поразили ворота соперника трижды, на что "чайки" Роберто Де Дзерби ответили лишь одним голом в концовке встречи. После этого матча "Вест Хэм" лидирует в турнирной таблице АПЛ, а "Брайтон", несмотря на поражение, сохраняет 4-ю позицию.

АПЛ, 3-й тур

Стадион: "Амэкс" (Брайтон)

Главный судья: Энтони Тейлор (Англия)

"Брайтон" – "Вест Хэм" 1:3

Голы: Гросс (81) – Уорд-Прауз (19), Боуэн (58), Антонио (63)