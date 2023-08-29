Варан пропустит шесть недель из-за травмы полученной с Ноттинегем Форрест

Рафаэль Варан может пропустить до 6 недель из-за повреждения, полученного в поединке с "Ноттингем Форрест" (3:2). Его травма может повлиять на уход Харри Магуайра.

"МЮ" вряд ли захочет избавляться от защитника, учитывая что Варана будет некем заменить.

Травма француза стала третей на старте сезона, после того как выбыл Мейсон Маунт и Люк Шоу с мышечным напряжением.

В прошлом сезоне Варан провел за "Манчестер Юнайтед" 34 матча. Француз перешел летом 2021-го за 40 миллионов евро, за год до истечения контракта с "Реал".