Челси интересуется игроком Манчестер Сити

Полузащитник "Манчестер Сити" Коул Палмер попал в список интересов "Челси", сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, "Челси" собирается начать переговоры в ближайшее время, поскольку игрок является их главной целью.

Ранее сообщалось , что Гвардиола не отпустит 21-летнего англичанина в аренду в другой клуб.

В сезоне-2022/23 Палмер провел 25 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Его действующий контракт с "горожанами" рассчитан до лета 2026 года.