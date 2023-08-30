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Челси интересуется игроком Манчестер Сити
Челси собирается начать переговоры в ближайшее время
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Манчестер Сити" Коул Палмер попал в список интересов "Челси", сообщает Фабрицио Романо.
По информации источника, "Челси" собирается начать переговоры в ближайшее время, поскольку игрок является их главной целью.
Ранее сообщалось , что Гвардиола не отпустит 21-летнего англичанина в аренду в другой клуб.
В сезоне-2022/23 Палмер провел 25 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Его действующий контракт с "горожанами" рассчитан до лета 2026 года.
EXCLUSIVE: Chelsea add Cole Palmer to list of talented offensive players being considered for final addition! ????????⭐️ #CFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 30, 2023
Chelsea are set to open talks soon as they see Palmer as best solution.
It remains to be seen Man City position on Palmer but Chelsea really want him. pic.twitter.com/uP6YSFQpob
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