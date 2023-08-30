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Челси интересуется игроком Манчестер Сити

Англия
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Челси собирается начать переговоры в ближайшее время

Челси интересуется игроком Манчестер Сити

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Полузащитник "Манчестер Сити" Коул Палмер попал в список интересов "Челси", сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, "Челси" собирается начать переговоры в ближайшее время, поскольку игрок является их главной целью.

Ранее сообщалось , что Гвардиола не отпустит 21-летнего англичанина в аренду в другой клуб.

В сезоне-2022/23 Палмер провел 25 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Его действующий контракт с "горожанами" рассчитан до лета 2026 года.

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В статье: Челси (Лондон) Манчестер Сити Коул Палмер
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