Официально. Челси купил молодого таланта Манчестер Сити

Полузащитник "Манчестер Сити" Коул Палмер сменил клубную прописку. 21-летний англичанин перешел в "Челси", сообщает официальный сайт "синих".

Палмер подписал семилетний контракт с возможностью продления еще на один год. По информации СМИ, сумма трансфера составила 40+5 млн фунтов.

Он присоединится к новой команде перед матчем 4-го тура АПЛ с "Ноттингем Форрест".

Палмер - воспитанник "Ман Сити". В сезоне-2022/23 он отыграл 25 матчей за "горожан" во всех турнирах, в которых забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу. В его активе также 13 поединков за молодежную сборную Англии.

We had one last away kit post for you…



Welcome to Chelsea, Cole! ???? pic.twitter.com/wMBRhv0X4s