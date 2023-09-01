Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Официально. Челси купил молодого таланта Манчестер Сити
Here we go
Фото: chelseafc.com
Полузащитник "Манчестер Сити" Коул Палмер сменил клубную прописку. 21-летний англичанин перешел в "Челси", сообщает официальный сайт "синих".
Палмер подписал семилетний контракт с возможностью продления еще на один год. По информации СМИ, сумма трансфера составила 40+5 млн фунтов.
Он присоединится к новой команде перед матчем 4-го тура АПЛ с "Ноттингем Форрест".
Палмер - воспитанник "Ман Сити". В сезоне-2022/23 он отыграл 25 матчей за "горожан" во всех турнирах, в которых забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу. В его активе также 13 поединков за молодежную сборную Англии.
We had one last away kit post for you…— Chelsea FC (@ChelseaFC) September 1, 2023
Welcome to Chelsea, Cole! ???? pic.twitter.com/wMBRhv0X4s
Популярное сейчас
- Элина Свитолина на характере обыграла россиянку во втором раунде US Open
- Здесь без представителей Украины. Определились все участники группового раунда Лиги Европы
- Впервые за четырнадцать лет Украина будет представлена в групповом раунде еврокубков менее чем тремя командами
- Зинченко назвал самого недооцененного игрока АПЛ
- Иногда нужно просто сказать спасибо. Михаил Мудрик посетил церковь. ФОТО
- Жена Руслана Малиновского порадовала поклонников эффектным фото в купальнике. ФОТО