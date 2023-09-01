  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Официально. Челси купил молодого таланта Манчестер Сити
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Официально. Челси купил молодого таланта Манчестер Сити

Англия
(1 голосов)

Here we go

Официально. Челси купил молодого таланта Манчестер Сити

Фото: chelseafc.com

Новина українською

Полузащитник "Манчестер Сити" Коул Палмер сменил клубную прописку. 21-летний англичанин перешел в "Челси", сообщает официальный сайт "синих".

Палмер подписал семилетний контракт с возможностью продления еще на один год. По информации СМИ, сумма трансфера составила 40+5 млн фунтов.

Он присоединится к новой команде перед матчем 4-го тура АПЛ с "Ноттингем Форрест".

Палмер - воспитанник "Ман Сити". В сезоне-2022/23 он отыграл 25 матчей за "горожан" во всех турнирах, в которых забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу. В его активе также 13 поединков за молодежную сборную Англии.

По теме
yellow-arrow
Конкурент Трубина близок к переезду в АПЛ – источник
yellow-arrow
Челси подписал таланта Ман Сити, Фати летит в Англию. Онлайн последнего дня трансферного окна
yellow-arrow
Эвертон нашел форварда, Арсенал выручил 30 млн за воспитанника, больше 400 млн Челси. Таблица трансферов клубов АПЛ
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Челси (Лондон) Манчестер Сити Коул Палмер
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
chelseafc.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде