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Собослаи: Забивать дебютный гол за Ливерпуль на Энфилде - это всегда особенно

Англия
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Доминик о победе над "Астон Виллой"

Собослаи: Забивать дебютный гол за Ливерпуль на Энфилде - это всегда особенно

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник "Ливерпуля" Доминик Собослаи прокомментировал победу над "Астон Виллой" в рамках 4-го тура АПЛ.

"Я наслаждаюсь этим все время. Я делаю то, что люблю. Я думаю, что у всех такие же эмоции, когда вы выигрываете 3:0 – вы наслаждаетесь. На прошлой неделе мы проиграли со счетом 1:0, после этого мы просто сделали свою дело.

Дебютный гол? Это особый момент. Когда ты забиваешь свой первый гол за "Ливерпуль" на "Энфилде", это всегда особенно. Я с нетерпением жду, чтобы забить еще.

Мы знали, что если выйдем на второй тайм и будем думать, что результат сделан, то у нас будут проблемы, но мы хотели быстро выйти и забить еще один гол. Потому мы вышли и забили еще один, и просто наслаждались игрой.

Мне комфортно в клубе. Мне очень нравятся ребята. Хорошие игроки, хороший тренер, и я просто наслаждаюсь", – рассказал 22-летний хавбек.

Доминик открыл счет в этой игре на 3-й минуте. Этот мяч стал первым для него в футболке "мерсисайдцев".

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В статье: Астон Вилла (Бирмингем) Ливерпуль Доминик Собослаи
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Источник:
BBC

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