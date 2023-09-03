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Собослаи: Забивать дебютный гол за Ливерпуль на Энфилде - это всегда особенно
Доминик о победе над "Астон Виллой"
Getty Images / Global Images Ukraine
Полузащитник "Ливерпуля" Доминик Собослаи прокомментировал
"Я наслаждаюсь этим все время. Я делаю то, что люблю. Я думаю, что у всех такие же эмоции, когда вы выигрываете 3:0 – вы наслаждаетесь. На прошлой неделе мы проиграли со счетом 1:0, после этого мы просто сделали свою дело.
Дебютный гол? Это особый момент. Когда ты забиваешь свой первый гол за "Ливерпуль" на "Энфилде", это всегда особенно. Я с нетерпением жду, чтобы забить еще.
Мы знали, что если выйдем на второй тайм и будем думать, что результат сделан, то у нас будут проблемы, но мы хотели быстро выйти и забить еще один гол. Потому мы вышли и забили еще один, и просто наслаждались игрой.
Мне комфортно в клубе. Мне очень нравятся ребята. Хорошие игроки, хороший тренер, и я просто наслаждаюсь", – рассказал 22-летний хавбек.
Доминик открыл счет в этой игре на 3-й минуте. Этот мяч стал первым для него в футболке "мерсисайдцев".
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