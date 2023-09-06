В Англии болельщики выбрали лучшего игрока АПЛ сезона 2022/23. Это не Холанд

Болельщики признали Маркуса Рэшфорда лучшим игроком АПЛ в сезоне-2022/23.

В голосовании Ассоциации профессиональных футболистов Англии нападающий "Манчестер Юнайтед" занял первое место, обойдя Эрлинга Холанда, Кевина де Брюйне, Букайо Сака, Мартина Эдегора и Гарри Кейна.

Рэшфорд стал лишь третьим игроком "МЮ", который выиграл этот приз. Ранее награду получали Криштиану Роналду и Уэйн Руни - оба являются двукратными ее обладателями. В АПЛ-2022/23 Рэшфорд отметился 17 голами и 5 ассистами в 35 матчах за "Манчестер Юнайтед".