Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
В Англии болельщики выбрали лучшего игрока АПЛ сезона 2022/23. Это не Холанд
Рэшфорд - лучший игрок АПЛ-2022/23 по версии болельщиков
Фото: ESPN
Болельщики признали Маркуса Рэшфорда лучшим игроком АПЛ в сезоне-2022/23.
В голосовании Ассоциации профессиональных футболистов Англии нападающий "Манчестер Юнайтед" занял первое место, обойдя Эрлинга Холанда, Кевина де Брюйне, Букайо Сака, Мартина Эдегора и Гарри Кейна.
Рэшфорд стал лишь третьим игроком "МЮ", который выиграл этот приз. Ранее награду получали Криштиану Роналду и Уэйн Руни - оба являются двукратными ее обладателями. В АПЛ-2022/23 Рэшфорд отметился 17 голами и 5 ассистами в 35 матчах за "Манчестер Юнайтед".
Congratulations, @MarcusRashford ???? https://t.co/aLCvVhLnRn pic.twitter.com/1a6Cj5EY34— Professional Footballers’ Association (@PFA) September 5, 2023
Популярное сейчас
- Мауро Икарди купил Rolls-Royce Boat Tail стоимостью не менее 26 миллионов евро
- Новый рулевой Днепра-1: на кого выпадет выбор
- Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян на 6 сентября. Продолжаем уничтожать артиллерию
- Леоненко: Прочитал анекдот, как Зинченко учил Хаверца отбирать мяч
- Бывший тренер Шахтера и его жена-украинка объявили о рождении второго ребенка. ФОТО
- Красотка дня. Сексуальная подруга бывшей звезды Барселоны поражает яркими фото в бикини. ФОТО
Новости по теме
- 00:49 Зарубежные Холанд – игрок сезона в АПЛ по версии PFA, а Сака – лучший молодой игрок
- 02:00 Прогнозы на футбол Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз на финал Кубка Англии на 03.06.2023
- 06:35 Украинские Моуриньо в финале Лиги Европы, Ребров собирает штаб для работы в сборной. Главные новости за 18 мая