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В Англии болельщики выбрали лучшего игрока АПЛ сезона 2022/23. Это не Холанд

Англия
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Рэшфорд - лучший игрок АПЛ-2022/23 по версии болельщиков

В Англии болельщики выбрали лучшего игрока АПЛ сезона 2022/23. Это не Холанд

Фото: ESPN

UA-Футбол
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Болельщики признали Маркуса Рэшфорда лучшим игроком АПЛ в сезоне-2022/23.

В голосовании Ассоциации профессиональных футболистов Англии нападающий "Манчестер Юнайтед" занял первое место, обойдя Эрлинга Холанда, Кевина де Брюйне, Букайо Сака, Мартина Эдегора и Гарри Кейна.

Рэшфорд стал лишь третьим игроком "МЮ", который выиграл этот приз. Ранее награду получали Криштиану Роналду и Уэйн Руни - оба являются двукратными ее обладателями. В АПЛ-2022/23 Рэшфорд отметился 17 голами и 5 ассистами в 35 матчах за "Манчестер Юнайтед".

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В статье: Маркус Рашфорд Эрлинг Холанд
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