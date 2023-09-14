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Официально. Уокер продлил контракт с Манчестер Сити
Следующим летом не уйдет
Фото: https://twitter.com/kylewalker2
Кайл Уокер продлил контракт с "Манчестер Сити" до лета 2026-го. Об этом клуб официально объявил в своих медиа.
Уокер мог уйти летом в "Баварию". Стороны договорились об условиях личного контракта, но в последний момент сделка сорвалась, а защитник передумал.
Уокер пришел в "Сити" из "Тоттенхэма" в 2017-м за 52 миллиона евро. Он провел 260 матчей за "горожан", завоевав пять титулов Премьер-лиги, два Кубка Англии, четыре Кубка Лиги, два Суперкубка страны, Лигу Чемпионов и Суперкубок УЕФА.
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