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Официально. Уокер продлил контракт с Манчестер Сити

Англия
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Следующим летом не уйдет

Официально. Уокер продлил контракт с Манчестер Сити

Фото: https://twitter.com/kylewalker2

Новина українською

Кайл Уокер продлил контракт с "Манчестер Сити" до лета 2026-го. Об этом клуб официально объявил в своих медиа.

Уокер мог уйти летом в "Баварию". Стороны договорились об условиях личного контракта, но в последний момент сделка сорвалась, а защитник передумал.

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Уокер пришел в "Сити" из "Тоттенхэма" в 2017-м за 52 миллиона евро. Он провел 260 матчей за "горожан", завоевав пять титулов Премьер-лиги, два Кубка Англии, четыре Кубка Лиги, два Суперкубка страны, Лигу Чемпионов и Суперкубок УЕФА.

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В статье: Кайл Уокер Манчестер Сити
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Источник:
mancity.com

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