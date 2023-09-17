Артета рассказал, насколько важным для Арсенала является Жезус

Наставник "Арсенала" Микель Артета поделился мнением о бразильском форварде команды Габриэла Жезуса:

"Он невероятный футболист и очень важный игрок для нас. Я думаю, что он внес огромный вклад в развитие нашей команды в прошлом сезоне.

Очевидно, он привлекает внимание соперников своей игрой и создает пространство для партнеров по команде. Это его лучшее качество. Недолго думая, мы подписали игрока, уже проявившего себя в Премьер-лиге. И вы сразу могли заметить, какое влияние он оказал на команду", – сказал Артета.