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Артета рассказал, насколько важным для Арсенала является Жезус
Тренер считает бразильца топ-игроком
Фото: twitter.com/Arsenal
Наставник "Арсенала" Микель Артета поделился мнением о бразильском форварде команды Габриэла Жезуса:
"Он невероятный футболист и очень важный игрок для нас. Я думаю, что он внес огромный вклад в развитие нашей команды в прошлом сезоне.
Очевидно, он привлекает внимание соперников своей игрой и создает пространство для партнеров по команде. Это его лучшее качество. Недолго думая, мы подписали игрока, уже проявившего себя в Премьер-лиге. И вы сразу могли заметить, какое влияние он оказал на команду", – сказал Артета.
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