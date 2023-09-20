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У Тоттенхэма есть право обратного выкупа Харри Кейна - Дэниел Леви
В 435 матчах за “шпор” Харри Кейн забил 280 голов
Фото: fcbayern.com
Английский нападающий Харри Кейн перешел в "Баварию" летом за 100+10 млн евро.
"Тоттенхэм" включил в сделку опцию обратного выкупа игрока. Об этом рассказал председатель совета директоров лондонского клуба Дэниел Леви на форуме болельщиков "шпор".
В 435 матчах за “шпор” Харри Кейн забил 280 голов (из них 213 в АПЛ). Также на счету английского бомбардира 64 ассиста. В прошлом сезоне Кейн забил в чемпионате 30 голов – 42.9% мячей “Тоттенхэма”. В текущем сезоне Бундеслиги Кейн провел 4 матча и забил 4 гола.
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