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Бернли - Манчестер Юнайтед 0:1. Обзор матча и видео гола
"Красные дьяволы" реабилитировались после трех поражений
Getty Images / Global Images Ukraine
В рамках 6-го тура чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" минимально на выезде обыграл "Бернли". "Красные дьяволы" реабилитировались после поражений от "Арсенала", "Брайтона" и "Баварии". Победу подопечным Эрика тен Хага принес гол Бруну Фернандеша. Португальский хавбек поразил ворота лондонцев на 45-й минуте встречи.
АПЛ, 6-й тур
Стадион: "Терф Мур" (Бернли)
Главный судья: Тони Харрингтон (Англия)
Гол: Фернандеш (45)
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