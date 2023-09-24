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Бернли - Манчестер Юнайтед 0:1. Обзор матча и видео гола

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"Красные дьяволы" реабилитировались после трех поражений

Бернли - Манчестер Юнайтед 0:1. Обзор матча и видео гола

Getty Images / Global Images Ukraine

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В рамках 6-го тура чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" минимально на выезде обыграл "Бернли". "Красные дьяволы" реабилитировались после поражений от "Арсенала", "Брайтона" и "Баварии". Победу подопечным Эрика тен Хага принес гол Бруну Фернандеша. Португальский хавбек поразил ворота лондонцев на 45-й минуте встречи.

АПЛ, 6-й тур

Стадион: "Терф Мур" (Бернли)

Главный судья: Тони Харрингтон (Англия)

"Бернли" — "Манчестер Юнайтед" 0:1

Гол: Фернандеш (45)

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В статье: Манчестер Юнайтед Бернли
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