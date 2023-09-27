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Челси - Брайтон: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Челси стремится добыть третью победу в сезоне – смотреть прямую трансляцию
Getty Images
После победы над "Уимблдоном" в Кубке лиги "Челси" не выиграл ни одного из трех матчей в АПЛ, проиграв два из них. Кроме того, в трех последних матчах "синие" остаются без голов. Маурисио Почеттино постарается прервать негативную серию в очередной игре Кубка лиги.
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Кубок лиги, третий раунд
27 сентября 2023 року. Лондон, "Стэмфорд Бридж"
"Челси" 21:45 "Брайтон"
Телетрансляція – Setanta Sports
Трансляція матчу Челсі - БрайтонСмотреть трансляцию
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