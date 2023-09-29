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Макелеле ушел с должности технического советника Челси

Англия
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Специалист хочет найти новый вызов в своей карьере

Макелеле ушел с должности технического советника Челси

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Известный французский специалист Клод Макелеле покинул "Челси". Об этом он сообщил в своих социальных сетях.

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В лондонском клубе 50-летний француз исполнял обязанности технического советника. Он работал с игроками академии "синих", а также с футболистами, которые отправлялись в аренду.

"После четырех плодотворной работы "Челси" и я по обоюдному согласию решили, что для меня пришло время искать новый вызов. Я хочу поблагодарить болельщиков за их поддержку. Синий цвет всегда будет цветом моего сердца", - написал он.

Кроме работы в "Челси" Клод возглавлял "Эйпен", а также занимал различные должности в "Монако", "Бастии", "ПСЖ" и "Суонси". В качестве игрока он известен по выступлениям за "Брест", "Нант", "Олимпик", "Сельту", "Реал Мадрид", "Челси" и "ПСЖ".

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В статье: Клод Макелеле Челси (Лондон)
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