Бенефис Уоткинса. Астон Вилла - Брайтон 6:1. Обзор матча и видео голов

Подопечные Де Дзерби проигрывают в третий раз подряд. Сначала "Брайтон" не смог преодолеть "АЕК" в Лиге Европы, позже "Челси" в Кубке Англии. И вот сегодня "Астон Вилла", усилиями Олли Уоткинса, разгромила гостей со счетом 6:1. Кроме хет-трика, которым отметился форвард, в матче забивали Рэмзи и Луиз.

Со стороны "Брайтона" отличились Фати и Эступиньян. Что правда, последний забил в собственные ворота.

После победы хозяева поднялись на 3 строчку в АПЛ. Сейчас у "виллан" 15 очков.

АПЛ, 7-й тур

Стадион: "Вилла Парк" (Бирмингем)

Главный судья: Энди Мэдли (Англия)

"Астон Вилла" - "Брайтон" 6:1

Голы: Уоткинс (14, 21, 65), Эступиньян (26, автогол), Рэмзи (85), Луиз (90+7) - Фати (50)