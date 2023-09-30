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Бенефис Уоткинса. Астон Вилла - Брайтон 6:1. Обзор матча и видео голов
Астон Вилла - Брайтон ⋉ 6:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 30.09.2023 ⋇ АПЛ на UA-Футбол
Getty Images / Global Images Ukraine
Подопечные Де Дзерби проигрывают в третий раз подряд. Сначала "Брайтон" не смог преодолеть "АЕК" в Лиге Европы, позже "Челси" в Кубке Англии. И вот сегодня "Астон Вилла", усилиями Олли Уоткинса, разгромила гостей со счетом 6:1. Кроме хет-трика, которым отметился форвард, в матче забивали Рэмзи и Луиз.
Со стороны "Брайтона" отличились Фати и Эступиньян. Что правда, последний забил в собственные ворота.
После победы хозяева поднялись на 3 строчку в АПЛ. Сейчас у "виллан" 15 очков.
АПЛ, 7-й тур
Стадион: "Вилла Парк" (Бирмингем)
Главный судья: Энди Мэдли (Англия)
Голы: Уоткинс (14, 21, 65), Эступиньян (26, автогол), Рэмзи (85), Луиз (90+7) - Фати (50)
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